Çukurca’da askeri üs bölgesine saldırı! Yaralı askerler var

Çukurca’da bulunan askeri üs bölgesine teröristler tarafından roketli saldırı yapıldı. İHA'nın haberine göre, saldırıda yaralanan askerler helikopterle Fatih Kışlasına, buradan da ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından kalkan Atak helikopterler ise saldırının yapıldığı bölgeye yöneldi.

hakkari

Çukurca

çukurca son dakika

hakkari son dakika

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER