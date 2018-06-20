Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu Fox TV’de soruları yanıtladı. “Şartları oluştu. Seçimde büyük başarı göstermemiz mümkün” açıklaması yapan Karamollaoğlu, “Bu seçimlerde iktidar partisi çoğunluğu sağlayamayacak. Eğer bu şekilde Meclis’te oluşum sağlanırsa, parlamenter sisteme dönelim, yeni bir anayasa yapalım, kuvvetler ayrılığı sağlansın. Kuvvetler ayrılığı sağlanmadığı takdirde iş dikta rejimlerine doğru evrilir” diye konuştu.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için “Camilerde çekilmiş fotoğrafların var mı?” sözlerinin hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, “Bu konulara özellikle bu üslup ile girmek doğru değil. Bir insan İslam’ı kendi menfaati için kullanmaya kalkarsa onun altından kalkamaz* dedi.