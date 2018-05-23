Muharrem İnce, Erzincan Mitingi'nde halka hitap etti. İnce, dolardaki hareketlenme ile ilgili Erdoğan'a çağrıda bulundu. İnce, "Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin." dedi.

Muharrem İnce'den açıklamaları şöyle:

"Buraya gelmeden ekonomi kurmaylarımla toplantı yaptım. Doları durduramazlarsa hep birlikte batacağız. Erdoğan'a tarihi bir çağrı yapacağım. Döviz kurları artıyor, bu bize daha yüksek enflasyon ve faiz olarak geri dönecek. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için sayın Erdoğan size sesleniyorum, size çağrımdır. Size yanlış bilgi veren ekonomi danışmanlarınızı gözden geçirin, size yalan söyleyenleri yanınızdan uzaklaştırın. Merkez Bankası'nın bağımsız politika uygulamasına müdahale etmeyin. Acil olmayan kamu yatırımlarının erteleneceğini piyasalarla paylaşınız. Şu anda piyasalarda bu bir söylenti var, bunu ortadan kaldırınız. Kambiyo gibi uygulamaların TL'ye çevirileceğine dair çağdışı yöntemlerin uygulanmayacağını piyasaya söyleyin."

"DEVLET YÖNETİMİ İNCE AYARLA OLUR"

"Size kötü bir haberim var, hemşehriniz Binali Yıldırım milletvekilliğine başvurdu. '24 Haziran'da Muharrem İnce cumhurbaşkanı olacak' diyorlar. Yeni dönemde devlet yönetiminde ince eleyip sık dokuyacağız. Devlet işi ince ayarla olur. Artık iki Trakya büyüklüğünde alan ekilemiyor. Tarımı desteklemek için 30 milyar para ayırdılar, 12,8 milyarını verdiler daha. Köylü çocuğu Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda sözüm söz, çiftçiye mazot 3 TL olacak. Asgari ücret 2 bin 200 TL olacak. Üniversite öğrencileri 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira burs alacaksınız. Bu parayı size Muharrem İnce vermeyecek, CHP vermeyecek, Türkiye Cumhuriyeti verecek. Fizik öğretmeni Muharrrem İnce ağabeyiniz size söz veriyor, hiçbirinizi tarikat yurduna muhtaç etmeyeceğim. 475 TL burs alıyorsun, okul bitince kesiliyor. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlettir, 22 yaşındaki gence iş bulana kadar 475 TL'yi vermeye devam edeceğiz."

"MARKA ÜRETMEMİZ LAZIM"

"Gençler, Fransız genci ne biliyorsa, siz de onu bileceksiniz. Sizinle birlikte bu ükeyi kalkındıracağız. En düşük emekli maaşı 847 lira. En yüksek ile en düşük maaş arasında 9 kat fark var. Erdoğan meydanlarda rabia yapıyordu, dolar 5 lira oldu. Bunu bırak artık Osmanlı tokatı var. Kendine yeten 7 ülke vardı, bundan vazgeçtik. Fıstık fiyatları yükseldi, millet fıstıksız baklavanın peşine düştü. Tarım Bakanı, ithal ederiz diyor, antep fıstığını ithal etmeye utanmıyor musun? Bakanın adı Fakıbaba, vatandaşın adı fakirbaba. Kardeşlerim neden yoksuluz, kafamız mı, bedenimiz mi çalışmıyor? Size anlatayım. Türkiye en güzel elbiseleri dikiyor mu, dikiyor. Bir İtalyan elbisesi 15 bin lira, Türkiye'de üretiliyor. Çalışıyoruz ama, boşa çalışıyoruz. Verimsiz çalışıyoruz. Avare kasnak gibi. Neden az kazanıyoruz, teknoloji, tasarım, marka bize ait değil? Sen otomobil üretsen de boşa çalışıyorsun. Bizim marka üretmemiz lazım, tasarım, marka üretmemiz lazım. Bunu kim yapabilir, iyi eğitilmiş genç yapar. Bunu da biz sağlayacağız. Evlatlarım size sesleniyorum, markada olmazsan, arkada olursun. Bizim derdimiz ne, en öne geçmek."

"BENİM GÖNLÜM ZENGİN"

"Erdoğan bana,'gariban cumhurbaşkanı adayı' diyor. Aynı dönem milletvekilliğine başladık, hatta ben 5 ay önce başladım. 16 sene hemen hemen aynı maaşı aldık, ben garibansam, sen nasıl zengin oldun? Bana gariban diyor ama, ben dünyanın en zengin adamıyım. İnsanları sağcı solcu diye ayırmam, Kürt, Türk diye ayırmam. Kadın, erkek, yaşlı, genç, bizden, bizden olmayan diye ayırmam. 81 milyonu seviyorum, benim gönlüm zengin."

TRT'YE ELEŞTİRİLER

"Bizden para toplayıp Erdoğan'ın borazanlığını yapan bir TRT var. Para bizden, borazanlık ona. Ayıp olmasın diye, 8-10 dakika veriyor bizi. Geçen denk geldim, beni veriyorlar, ben de onları eleştiriyorum. Vermezseniz, vermeyin, 24 Haziran'dan sonra nasılsa çağıracaksınız. Canlı yayın hazır mı? Hangi canlı yayın bizim canlı yayınımız kadar güçlü olabilir."

"İKİNCİ SIRADAKİ ADAYIMIZ DA GELİYOR GALİBA"

"Şu söz doğruymuş demek ki, dünyada bir canlılar var, bir de Erzincanlılar var. Ben bu kadar miting yaptım, böyle bir şey görmedim. Ya birinci sıradaki adayımız sen git yat da, ikinci sıradaki adayımız da geliyor galiba. 2-0 olacak gibi. Öyle dedim diye, sakın yatma."

"YENİ DOKTORUNUZ BURADA"

"Geçtiğimiz günlerde bir medya kuruluşu satıldı. Krediyi kim verdi, Ziraat Bankası. Dışarıdan para aldı, geldi kredi verdi. Kaç para biliyor musun, 1 milyar dolar. 2 yıl da ödemesiz. Ey çiftçi kardeşim, bu 1 milyar doları çiftçiye verseydi, 100 bin çiftçiye 45 bin lira verirdi. Sana 45 bin lira vermiyor, bir medya patronuna 1 milyar dolar verdi. Doktor artık sizi iyi edemiyor, gel burada yeni doktor."

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