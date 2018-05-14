Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilere hitabında " İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in yaptığı bir soykırımdır. Bu insanlık dramını, soykırımı hangi taraftan olursa olsun, ister Amerika ister İsrail, lanetliyorum." dedi.
'3 GÜN MİLLİ YAS İLAN ETTİK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışma için ülkemizde yarından başlamak üzere 3 gün milli yas ilan ettik." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Cuma günü) öğleden sonra, Yeni Kapı meydanında zulme karşı dev buluşmamızı gerçekleştireceğiz." dedi.
' KUDÜS'Ü KAYBETTİĞİMİZ BİR GÜN OLMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'
Kudüs'ün kaybedilmesine asla izin verilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bugünün, İslam dünyası olarak Kudüs'ü kaybettiğimiz bir gün olmasına asla izin vermeyeceğiz. Teröristlerle verdiğimiz mücadele sebebiyle, teröristleri öldürdüğümüz zaman bizi hesaba çekenler, şu anda kendi topraklarını işgal edenlere karşı en ufak bir ses çıkarmıyorlar."
'FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizin yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.
'PEK ÇOK LİDERLE GÖRÜŞMELER YAPACAĞIM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısına ilişkin, "Sayın Abbas ve BM Genel Sekreteri başta olmak üzere pek çok liderle görüşmeler yapacağım." dedi.
Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı olarak ramazan ayı boyunca üye ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası düzenleyeceğiz." diye konuştu.
'HERKESİ BU HAKSIZLIĞA KARŞI SESLERİNİ YÜKSELTMEYE ÇAĞIRIYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağduyu sahibi Hristiyan, Musevi ve diğer inanç sahiplerinden herkesi bu haksızlığa karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
'GAZZE'DEKİ YARALILARIN TAHLİYESİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALARA BAŞLADIK'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 100 bin dolar değerinde acil alım yaptığını ve Gazze'deki hastanelere bu yardımları ulaştırmaya başladığını belirterek, "AFAD ve Genelkurmay Başkanlığımızın koordinasyonunda Gazze'deki yaralıların tahliyesi için gerekli çalışmalara başladık." dedi.
'MANKURT TİPLERİ DE ÜZÜNTÜYLE TAKİP EDİYORUZ'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye ve Türk düşmanlığını görev addeden bir sürü mankurt tipleri de üzüntüyle takip ediyoruz. Yabancılar ülkemizle ilgili değerlendirmelerde en azından bazı ilkelere saygı gösterirken, bu tetikçiler her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca kullanıyorlar, buldukları her fırsatta milletimiz hakkında hakaretamiz cümleler kurmayı maharet sanıyorlar, başka ülkelerin lejyoneri olmayı, bize gazetecilik, akademisyenlik, ilericilik diye yutturmaya çalışıyorlar." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'de eğitim gören Türk gençlere seslenerek, "Meydanı buralarda FETÖ'cü, PKK'lı türlü sapkın görüşlere sahip hainlere, alçaklara asla bırakmayacağız." ifadesini kullandı.
'FİLİSTİN İÇİN DİYARBAKIR'DA MİTİNG'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek için Pazar günü Diyarbakır'da mitingler düzenleyeceğiz." dedi.
'EFENDİSİNE KARŞI EZİK, KENDİ İNSANINA KARŞI KÜSTAH, NOBRAN..'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sosyal medya üzerinden Türkiye karşıtı kampanya yürütmeyi, sahte, sanal hesaplar üzerinden iftiralar yaymayı muhaliflik olarak görüyorlar. Efendisine karşı ezik, kendi insanına karşı küstah, nobran ve acımasız bu karakterlerin tek bir vazifesi vardır; o da tetikçiliktir, taşeronluktur. Bunların içinde bulundukları haletiruhiye ise vatansızlık sendromudur." ifadelerini kaydetti.
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