Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşuyor.
CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçime MHP ile ittifak içinde giriyoruz. Yanımızda Yazıcıoğlu'nun yadigarı Alperenler de var. 780 bin kilometrekarenin her karışını dolaşıyoruz. Gidilmedik yer bırakmayacağız. Seçim dönemlerinde değil 365 gün milletimizle dertleşiyoruz, bağrımıza basıyoruz. " dedi.
"SORUN BAKALIM KAÇ KERE GELMİŞLER"
Erdoğan, "Sizlere Yenikapı'dan 1 milyon 300 bin selam getirdim. Yarın Mardin ve Şanlıurfa'da olacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan miletimizi bağrımıza basıyoruz. Son 4 senede Adana'ya 6 kez geldim. Bay Muharrem, Bay Kemal kaç kere gelmiş? Bizde aşk var, biz size sevdalıyız" diye konuştu.
"BOL BOL YALAN KONUŞANLAR İLE Mİ MESAFE ALACAĞIZ"
Erdoğan, "Sizlere verdiğimiz sözleri hayata geçirdik. 16 yılda Adana'ya 41 katrilyon yatırım yaptık. Laf değil laf. Bay Muharrem ne diyecek, Bay Kemal ne diyecek; ne yaptın diyecek. Bu iş ustalık ister, dert ister. Ah CHP'ye gönül veren kardeşlerim marifet iltifata tabidir. Bol bol yalan konuşanlarla mı bu ülkede mesafe alacağız?" dedi.
"Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok." diyen Erdoğan, "Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik." ifadesini kullandı.
"YALAN HABERLER ÜZERİNDEN ŞEHİR HASTANELERİMİZİ KARALAMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Erdoğan, "Bay Muharrem sıkıntın olduğunda doğru buraya. Nereden nereye ne rezillikler yaşadık. Şimdi şehir hastanesi ile Adana'da tavan yaptık. Çıkmış adaylardan biri diyor ki 'Bu şehir hastanelerini nasıl işleteceksiniz.?' Önce bu bayana sormak lazım sen neden çıktın bu yola. Bizim uılaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. İnce şehir hastanelerini kapatmaktan söz ediyor. Lüks görüyorlar, çok görüyorlar. Yalan haberler üzerinden şehir hastanelerimizi karalamaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir ders verelim.
"HALA MİLLETİMİ KANI İLE TAŞIYACAKLAR"
Ne gerek var diyorlar yüksel hızlı trene. Sivas'a gelirse göçü hızlandırırmış. Sen öyle yatırımlar yapacaksın ki halkım bunlardan istifa etsin. Bunlar hala benim milletimi kanı ile taşıyacaklar. Bunlar da batılı modern bir dünya yok. Bu dönemi değiştiriyoruz. Sandıktan çıkamayacaklarını anlayınca mızıkçılık yapıyorlar. 1 milyon 300 bin kişiye montaj diyorlar " dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.