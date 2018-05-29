Cumhurbaşkanı Erdoğan Çorlu'da düzenlenen mitingte konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

* 16 yıldır olduğu gibi gecemizi gündüzümüze katarak, Türkiye'yi hayallerimizle buluşturmanın mücadelesini vereceğiz.

* 24 Haziran'dan sonra G20'de ilk 10'a girmek için çalışacağız. Kişibaşı milli gelir hedefiz 25 bin dolar. İhracatta hedefimiz 500 milyar dolara ulaşmak. 5 sene içerisinde hedefimiz 50 milyon turiste ulaşmak.

* Bir CHP milletvekili bu yolların müteaahhitiydi. Parasını alamıyordu. Başbakan oldum da parasını ödedim. Ama bunlar kadir kıymet bilmezler.

* Bir Cumhurbaşkanı adayı havalimanıyla falan uğraşmam diyor. Sen neyle uğraşırsın? Ben ekonomistim. Kaynakları çeşitlendireceksin. Anlaşılan o ki İnce bu işleri bilmiyor, ona ince ince anlatacağız.

* Biz muhalefetin adayları gibi havanda su dövmüyoruz. Milletimizin karşısına çıktığımızda önce yaptıklarımızı sayıyor, sonra da yeni dönem için oy istiyoruz. Bugüne kadar yaptığımız hizmetler, 5 yılda yapacağımız hizmetlerin teminatıdır. Muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Doğru dürüst bir vaatleri yok. Ortak vaatleri Erdoğan'ı indirmek. Bunlar da milleti vizyonsuz, kifayetsiz sanıyor. Bu millet çok zeki.

* CHP'nin adayı kendi kongresinde kazanamamış bir isim. Kendi kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü.

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