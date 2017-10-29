Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhuriyet resepsiyonu düzenleniyor. Resepsiyona siyaset, iş, sanat, spor dünyasından çok sayıda isim katılıyor.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP temsilcileri resepsiyona katılmayacak.

Keçisini sırtında taşıyan Hamdu Sena Bilgin Rize'den, 6 maden işçisi Zonguldak'tan, Bursa'dan hamile eşi için erik ve kayısı alan ve parasını da dala bırakan şoför Soner Kaya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel daveti ile resepsiyonda yer alacak isimler arasında bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



Milletin evine hoşgeldiniz. Her birinize teşekkür ediyorum. Yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Cummhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında binlerce yıllık devlet geleneğimizin toğrakla birleşmiş son fidanı olarak doğdu.

Köklerine daha sıkı sarılan semaya daha çok yaklaşan bir devlettir. Cumhuriyeti kuran ve kendilerini rahmetle yad ettiğimiz başta Kemal atatürk'ün ve arkadaşlarının belirlediği bir hedef vardı.

Tam tersine Türkiye ne zaman muasır medeniyet yönünde kalkınma hamlesi başlatsa, birileri çıkıp Cumhuriyeti, korumak adına buna engel olmuştur.

Daha önceki darbelerde içinde La Havle çeken milletimiz, bu defa özgürlüğüne ve devletine sahip çıkmak için sokaklara ve meydanlara inmiştir.

15 Temmuz gecesi aynı ruh, aynı heyecan, aynı azim bir kez daha dirilmiş, milletimiz ülkesine, devleteine, bayrağına ve ezanına sahip çıkmıştır.

Türkiye şehitler verdi. Tıpkı Malazgirt'te, Söğüt'te, tıpkı 1920'de Büyük Millet Meclisi'nin önündeki gibi yeni bir dönem açtı.

Başbakanlık bünyesinde yürütülen hazırlık planlamaları oluşturulan eylem planıyla son aşamaya geldik. 100. yıl kutlamalarımız aşama aşama 2013'e kadar sürecektir.

29 Ekim

Cumhuriyet

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