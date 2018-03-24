AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin il kongresine katılmak üzere gittiği Samsun'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki konuşmasında "Ne dedik, inlerine kadar kovalayacağız. Kovaladık mı, Gabar'da kovaladık. Cudi'de kovaladık. Tendürek'te kovaladık. Kovalamaya devam ediyoruz. Suriye'ye kaçtılar yine kovaladık. Fırat Kalkanı Harekatı ile kovaladık. Afrin'de kovaladık. Artık metal yorgunluğu yok. Afrin ile beraber şimdi diriliş hareketi yeniden başladı" dedi.

SAMSUN'A ÜNİVERSİTE

Kongredeki konuşmasında üniversite müjdesi veren Erdoğan, "Samsun'a ikinci bir devlet üniversitesi açıyoruz. Doğrudan şehrimizin ismini verdiğimiz Samsun Üniversitesi'nin kuruluşuyla ilgili karar YÖK'te alındı. Diğer aşamaları süratle geçerek kanun olarak Meclisimizden çıkacak" dedi.

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