AK Parti 24 Haziran'da yapılacak olan seçimler öncesi sahaya indi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim hazırlıklarını İzmir'den başlattı. Erdoğan 6. Olağan Kongre sonrası düzenlenen mitingde İzmirlilere sesleniyor.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Erdoğan, "Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir. İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda." dedi.

"Korku ve tahrik siyaseti ile İzmir'in üstüne karabasan gibi çökenler bu şehre ne vermiştir" diyen Erdoğan, "AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi, sürekli laikliğin din düşmanlığı gibi yorumlanmasına ve örselenmesine karşı çıktık." diye konuştu.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER