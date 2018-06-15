Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Sultangazi'de vatandaşlara seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Şu ana kadar başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu? Bunların kitabında terörle mücadele yok. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere yatıp kalkıp ne diyorlar? 'Niye Edirne Cezaevi'nde kalsın' diyorlar. Kardeşim sen nasıl bir insansın? Bunların partisi bir başka bu tür cezai konumu olmayan, tutukluluğu veya mahkumiyeti olmayan bir başka adam bulamıyorlar mı da bunu cumhurbaşkanı adayı olarak çıkarıyorlar? Dert başka. Sayın İnce, Bay Muharrem Edirne'de beyefendiyi ziyaret etti. Ben buradan Güneydoğulu kardeşlerişme sesleniyorum. Ben bugüne kadar 'Kürt kardeşlerim' dedim. Bizim değerlerimizde Kürt, Türk, Laz, Boşnak... Böyle bir ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Rabbimizin emri bu. Ayrım yapamayız. Güneydoğu'ya sesleniyorum. Bu Erdoğan Kürt Türk ayrımı yaptı mı? Ama şu anda bu Demirtaş denen zat, 7 Haziran olaylarında Diyarbakır'daki kardeşlerimi sokağa döktü mü? Orada 53 kardeşim öldürüldü mü? Ah Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misiniz? Bu oyunu da siz bozacaksınız.
Bizim Şanlıurfa Milletvekilimiz Kürttür. Onlar esnaf ziyareti yapıyolar ve Şanlıurfa Milletvelikimizin ağabeyini öldürüyorlar. 'Siz bizim HDP'li olduğumuzu bilmiyor musunuz, niye buraya geldiniz' diyorlar. HDP'li olabilirsiniz. Size bir ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsunuz? Bugün defnedildi. Şu anda Başbakanımız, bakanlarımız orada. Biz barış istiyoruz. Bunlar lafta barış istiyorlar. Bunların bugüne kadar öldürdükleri insan sayısı, yüzlerce, binlerce. Benim Kürt annelerimi ağlatanlar bunlar değil miydi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala buna devam ediyorlar. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunların hesabını sormaya var mıyız? Bu seçim 81 milyonun huzuru için.
4. köprüyü yapacakmış. Yap bakalım nereye yapacaksın. Biz şu anda Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni yaptık mı? Arasıra Bay Muharrem de istifade eder. Yalova'da oturuyor ya. Anlamaz, biz yapmaya devam edeceğiz.
"SİZE DAHA BÜYÜK MÜJDELERİMİZ OLACAK"
Kudüs meselesinde bile Bay Muharrem bunu kullanmaya kalktı. Sizin Kudüs ile ilgili bir derdiniz yok. 'Afrin'e gitmeyin' dediler, gittik. Terör koridorunu ortadan kaldırdık. Şimdi Kandil'i bombalıyoruz. Bize dost görünenlere diyoruz ki, 'siz çözmüyorsanız biz hallediyoruz.' Size birkaç gün içinde daha büyük müjdelerimiz de olacak. Bizim İsmail Temel Paşa'ya saldırıyor. Onun masasında alkış tuttu diyor. Bay Muharrem parti toplantısı değil. General orada protokol olarak bulunuyor. Bay Muharrem unutma, ben Anayasa'nın amir hükmü gereğince Başkomutanım. Adam bunu da bilmiyor. Bundan Türkiye'de cumhurbaşkanı olur mu? Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için aday yaptı. Bay Kemal aday olmadı, koltuğu kaptırmayım dedi. Kazanamayacağım dedi, bunu öne sürdü. Bay Muharrem kazanamazsam bırakırım dedi, göreceğiz. 8 gün kaldı.
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