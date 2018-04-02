Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şahsi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Mersin'de yapılacak olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerinin yarın atılacağının müjdesini veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

'"#NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'' etiketiyle paylaştığı mesajında ''Yarın, Rusya Devlet Başkanı, kıymetli dostum Vladimir Putin ile birlikte Türkiye’nin ve Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım olan 20 milyar dolarlık dev yatırım Akkuyu Nükleer Santrali’nin temellerini atacağız. #NükleerEnerjiGüçlüTürkiye'."

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) April 2, 2018

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