Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Kemal Kılıçdaroğlu'na, 250 bin liralık tazminat davası açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik açtığı davayı, avukat Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından duyurdu.

Aydın, "Kılıçdaroğlu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik haksız ve mesnetsiz ithamları nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektik. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir. FETÖ dahil tüm terör örgütlerinin mağlup edildiği bir Türkiye’nin inşasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin ne kadar hayati olduğu izahtan varestedir. Bu liderliğin haksız ve mesnetsiz ithamlarla yıpratılmaması ülkesini seven herkesin ortak sorumluluğu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) March 29, 2018

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