Cumhurbaşkanı Erdoğan gençler ve sporcular ile birlikte yaptığı iftarın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde konuştu.
Erdoğan gençlere Arif Nihat Asya'nın şiiri ile seslendi. Erdoğan ''15 Temmuz'da böyle yaptık. Her mezhepten her yaştan insanımız ile birlikte yürüdük. Silahların namlularına karşı cesaretle yürüdük ve zaferi yakaladık. Demekki silahlar F16 lar helikopterler şunlar bunlar değil İmandır o cevher ki,ilahi ne büyüktür İmansız olan paslı yürek,sinede yüktür'' şeklinde konuştu.
Erdoğan ''Azmin önünde hiçbirşey duramaz. Bir kere azmettin mi Allah'a tevekkül et sonra gerisine karışma ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın'' diye seslendi.
LİSTELERDE SEÇİLECEK SIRALARDA GENÇLER VAR
Erdoğan ''Pazartesi saat 17.00'ye kadar listeleri YSK'ya teslim etmemiz lazım. Kılı kırk yarıyoruz. Bu listelerin içinde 18-19 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz dedi. Bu listelerinn başında olmasalar da bu gençlerimizi Mart'ta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak ilerideki seçimlere hazırlamak amacımızdır'' dedi. Erdoğan ''Şu anda kazanacak yerlerde olan 20-21 yaşında gençlerimiz de var'' açıklamasında bulundu ve gençlere insiyatif alma çağrısı yaptı.
Erdoğan gençlere ''Büyük hedefleri büyük hayalleri idealleri olmayanların geleceği de olmaz. hayaller ile hakikatler arasında sadece azim ve emek ile alınteri vardır'' şeklinde seslendi.
''Genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var'' diyen Erdoğan, ''Şu anda batı yaşlanıyor maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirlemeye başladı. Bundan dolayı genç ve dinamik nüfusa ihtiyacımız var. Eğitimden sağlığa gençlere sağlam bir altyapı hazırladık. Gençlerimiz olarak sizler bizim bıraktığımız yerden devralacağınız Türkiye'yi daha ileriye taşıyacaksınız'' dedi.
''SİZ EDİKTE ETMEYECEĞİZ, SİZİ KALIPLARA SOKMAYACAĞIZ''
''Sizler 16 yıldır süren kesintisiz istikrar döneminin çocuklarısınız'' diyen Erdoğan gençlere bırakılacak en büyük mirasın tek bayrak tek devlet ve tek vatan olduğunun altını çizdi. ''Bunlar gittiğinde canınızın da bir önemi kalmayacaktır'' diyen Erdoğan ''Güçlü olan ben haklıyım diyor ama öyle değil, unutmayın haklı olan güçlüdür'' dedi.
Erdoğan gençlere ''Size dikte etmeyeceğiz, sizi kalıplara sokmaya çalışmayacağız sadece sizinle birlikte çalışacağız vurgusu yaptı.
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