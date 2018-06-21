Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki programlarının ardından İstanbul'a hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TC-ANK" uçağı, İstanbul Yeni Havalimanı'na saat 20.30'da iniş yaptı.

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"TC-ANK" uçağı, 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde yapılan ve tüm işlemleri tamamlanan birinci piste indi. Erdoğan'ın, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İstanbul Yeni Havalimanı'nda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, pilotlar, hostesler, hostlar, havalimanı işçileri karşıladı. Erdoğan, daha sonra tören mangasını selamladı.

Havalimanında bekleyen itfaiye takımı, ilk kez iniş yapması sebebiyle Erdoğan'ın uçağını bir havacılık geleneği olan su takı ile karşıladı. Uçak daha sonra su püskürten bu iki itfaiye aracının arasından geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kokpitten yaptığı konuşmada, muhteşem bir havalimanını inşa etmenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Erdoğan, "Tüm konsorsiyum mensuplarını, mimarından mühendisine kadar emeği geçenlerin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten pistiyle, ışıklandırmasıyla, terminal binasıyla muhteşem bir esere sahip olduk. Milletimiz için ülkemiz için tüm insanlık için havalimanımızın hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Milletime en kalbi duygularla selam, sevgi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

"HAVALİMANIMIZ BİZİM MARKAMIZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık çoğu gitti azı kaldı, burada mimarından mühendisine bütün kardeşlerimi kutluyorum. Onlar da bu iş için büyük mek verdi. Yılda 90 milton yolcu kapasitesine sahip olacak. Hedefimiz 2023'te 150 milyon yolcu kapasitesine ulaşmak, bununla bir numara olacak. Havalimanımız bizim markamız olacak." diye konuştu.

Erdoğan, "Bizler için çok çok anlamlı bir gün. 29 Ekim'de inşallah bu muhteşem havalimanımızın açılışını yapacağız" diye konuştu.

Erdoğan resmi açılışın Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacağını söyledi.