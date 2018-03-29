Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonla görüştü. Gündemde, Sırbistan ve Kosova arasında artan gerilim vardı. Cumhurbaşkanı, Belgrad-Priştine diyaloğunun korunmasını telkin etti.

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