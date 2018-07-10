Yeni sistemin ilk Başkanı Erdoğan’ın dün yeminini ederek kabinesini açıklamasının ardından 1, 2 ve 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair üç ayrı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanının, yardımcılarının, teşkilatının görev ve yetkileri belirlendi.

Söz konusu kararnameye göre, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, Bilimi, Teknoloji ve Yenilik Politikaları, Eğitim ve Öğretim Politikaları, Ekonomi Politikaları, Güvenlik ve Dış Politikalar, Hukuk Politikaları, Kültür ve Sanat Politikaları, Sağlık ve Gıda, Sosyal Politikalar ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulları olmak üzere 9 ayrı kurul oluşturuldu.

Bakanlıklar, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri müşterek alanlardaki konularda koordinasyonu sağlamak üzere koordinasyon toplantıları gerçekleştirecek. Bu toplantılarda tespit edilen hususlar Cumhurbaşkanına sunulacak.

CUMHURBAŞKANLIĞINA BAĞLI KURUM VE KURULUŞLAR

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı olacak kurum ve kuruluşlar, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu olarak belirlendi.

1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinde 16 bakanlık ve bunların bünyesindeki müdürlükler, daire başkanlıklarının görev ve yetkileri belirlendi.

7 kısım 192 sayfadan oluşan 1 numaralı kararnamede Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin görevleri ve çalışma usulleri de belirlendi.

2 numaralı kararnamede bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonların ihdası, iptali ve kullanımına dair esas ve usuller belirlenirken, 3 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde üst kademe kamu yöneticileri ile kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair usul ve esaslar düzenlendi.