Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diye konuştu.

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