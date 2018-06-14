İstanbul Mecidiyeköy’de Psikolog Ece Yönet, iddiaya göre 4 yıldır beslediği Benjamin isimli Manchester terier cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Kısa bir süre sonra sokakta pitbull cinsi bir köpekle karşılaştılar. Pitbull bir anda Benjamin’e saldırdı. Mert Ö., sahibi olduğu pitbull’u ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Benjamin, saldırı sonucu öldü. Karakola giden Yönet, şikâyetçi oldu.

Köpeğini evde beslediğini söyleyen Mert Ö., ifadesinde “İkametimin önüne geldiğimde köpeğimin tasmasını çıkardım. Köpeğim tepkisiz bir şekilde yanımdan ayrıldı. Olay ani olduğu için engel olamadım. Diğer köpeğin sahibi bayan çığlık attı. Köpeğim çığlık üzerine heyecanlandı. Köpeği tam kucağına alamadı. Köpeğimle askı oyunu oynarım. Havada görünce yerden zıplayıp köpeği yakaladı. Müdahale etmeye çalıştım. Ancak bırakmasına engel olamadım” dedi. Savcılık, şüpheli Mert Ö. hakkında “hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması” suçundan 6 aya kadar hapis talebiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, dava konusu olay ön ödemeye tabi suçlardan olduğu için şüpheli Mert Ö. için ödeme emri çıkarıldığı, tebliğ olduktan sonra yasal süresinde ödeme yapmadığından şüpheli hakkında kamu davası açıldığı belirtildi.

‘BAŞKALARININ DA BAŞINA GELEBİLİR’

Yönet, “Mecidiyeköy’de birçok sahipsiz, sadece damızlık ve dövüştürülmek üzere yetiştirilen pittbull ve diğer yasak ırklarda köpekler olduğunu gördük. İnsanların bilinçlenmesi gerekiyor. Bir anne ile çocuğu gezerken de böyle bir saldırının yaşanabileceğini düşünmek beni tedirgin ediyor. Aynı olayın başka insanların da başına gelmemesi için adli süreç başlattık. Tazminat davası da açacağız. Bu tazminatı Benjamin adına barınaklara vermeyi veya ormanda yaşayan köpeklerin beslenmesi için kullanmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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