HDP eski Eş Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in "Terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılandığı dava ertelendi. Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın bir dahaki celse duruşmaya bizzat katılarak savunma yapma talebini kabul edildi. Son savunmaların alınacağı duruşma, 7 Eylül'de Silivri'de görülecek.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, halen Edirne Kapalı Cezaevi'nde başka bir suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve diğer sanık Sırrı Süreyya Önder katılmadı. Demirtaş'ın, Sesli ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılmak istemediğini, bizzat duruşmaya gelerek son savunmasını yapmak istediği yönünde mazeret dilekçesi tutanağa geçti.

SÜRE TALEP EDİYORUZ

Sanıkların avukatı Ercan Kanar, "Cumhurbaşkanlığı seçim süreci ve müvekkilimizin Cumhurbaşkanlığı adaylığı süreci dikkate alınarak son savunma için uzun bir süre talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilimizin bizzat duruşmaya getirilerek son savunmasının alınmasını talep ediyoruz" dedi.

7 EYLÜL

Mahkeme, Demirtaş'ın mazeretini kabul ederek son savunmasını yapmak üzere bir dahaki duruşmaya getirilmesine karar verdi. Sanıklara son savunmalarını yapmaları için süre veren heyet, duruşmanın 7 Eylül'de Silivri'de yapılmasını da karara bağladı.

5'ER YIL HAPİS İSTENİYOR

İddianamede, 17 Mart 2013'de Zeytinburnu'nda gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in yaptıkları konuşmada PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ve terör örgütünü övdükleri iddiasıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapisleri talep ediliyor. 30 Nisan tarihli duruşmada mütalaasını bildiren savcı da sanıkların aynı suçtan cezalandırılmasını talep etmişti.

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