Son dakika: Deniz Baykal Almanya'ya götürüldü! İşte son sağlık durumu

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, tedavisinin devamı için Almanya'ya götürüldü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde tedavi gören Baykal, fizik tedavi ve rehabilitasyon için Almanya'daki bir merkeze yatırılacak. Baykal'ın bugün sabah saatlerinde uçakla Almanya'ya götürüldüğü öğrenildi.

Deniz Baykal, İbni Sina Hastanesi'nde 51 gündür tedavi görüyordu.

SAĞLIK DURUMU HAKKINDAKİ SON AÇIKLAMA

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yaptığı son açıklamada, "Bilinçsel fonksiyonları güzel, hergün daha iyiye gidiyor.Yardımla ayakta duruyor, sandalyeye oturabiliyor." demişti. İbiş, Baykal'ın Almanya'da tedavisinin devam edeceğini söylemişti.

son dakika

son dakika haberleri

deniz baykal son sağlık durumu

deniz baykal nasıl