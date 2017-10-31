SON DAKİKA... İhracat rakamları açıklandı

Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 11 milyar 848 milyon dolar, ithalatı da yüzde 30,6 artışla 19 milyar 982 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı yüzde 85 artarak 8 milyar 135 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ENERJİ İTHALATI EYLÜLDE ARTTI
Türkiye'nin enerji ithalatı eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak, 3 milyar 202 milyon 146 bin dolar oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yıl eylül ayında Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 artarak 19 milyar 982 milyon dolar oldu.
Bu rakamın, 3 milyar 202 milyon 146 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu. Geçen yılın eylül ayında bu rakam 2 milyar 116 milyon 271 lira olarak kayıtlara geçmişti.
Eylülde 2 milyon 358 bin 11 ton ham petrol ithal edildi. Böylece ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23,26 arttı. Geçen yıl eylül ayında toplam 1 milyon 912 bin 935 ton ham petrol ithal edilmişti.
AB'ye İHRACAT YÜZDE 7.9 ARTTI, ALMANYA İLK SIRADA
Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Eylül ayında %50,2 iken, 2017 Eylül ayında %49,8 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre %7,9 artarak 5 milyar 904 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Eylül ayında 1 milyar 234 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 766 milyon dolar ile İngiltere, 678 milyon dolar ile ABD ve 654 milyon dolar ile Irak takip etti.
İTHALATTA ÇİN LİDER
Çin'den yapılan ithalat, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar 142 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 914 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 821 milyon dolar ile Rusya ve 999 milyon dolar ile ABD izledi.
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