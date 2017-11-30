SON DAKİKA! Dışişleri Kaynakları: Soçi toplantısında PYD olmayacak

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "PYD/ YPG ile bir saatlik işbirliği bile bizim için son derece zararlıdır. ABD yönetiminin ahenkli olarak davranmadığı bir gerçektir. Geçici iş birliği ne demek? Bu soruya verilen yanıt bizi tatmin etmekten çok uzak" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, ABD yönetiminin ahenkli olarak davranmadığını, önceki yönetim döneminde de taahhütler verildiğini ancak teknik düzeyde bu taahhütlerin gerçekleştirilmediğini bildirdi. Ayrıca geçici iş birliği konusunda verilen yanıtın kendilerini tatmin etmediği, PYD/YPG ile bir saatlik iş birliğinin bile son derece zararlı olduğu belirtildi. Diğer yandan ABD'nin YPG/ PYD'ye verdiği silahlar konusunda, "Silahlar konusunda bilgi paylaşımı oluyor ancak bunun çok daha net bir paylaşım olması gerekir. Mesele, bu silah yardımının bize tehdit olarak geri dönmesidir. Bu geçici ortaklığın ne zaman biteceği konusunda bize söylenen net bir tarih yok. ABD, bölgeye giden tırların sınırlı bir kısmının PYD/YPG'ye gittiğini, önemli bir kısmının ise orada bulunan ABD birliklerinin ihtiyacı için gittiğini söylüyor" denildi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ulusal Diyalog Konferansı'nın tarihinin henüz kararlaştırılmadığı, Suriyeli Kürtlerin meşru beklentilerini yansıtabilecek olanların kongreye katılmasında bir beis olmadığı, Soçi'de yapılması planlanan toplantıda YPG/PYD ile bağlantısı olan terör örgütlerinin yer almayacağı belirtildi.
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