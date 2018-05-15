Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail askerlerinin Filistinlileri şehit etmesine sessiz kalınmasına tepki göstererek, " Filistin'de öldürülenler insan değil mi? Müslüman ya da Müslüman olmayan, farklı dinlerde olan devletler, onların yöneticileri neredesiniz? Deniz kenarına vuran bir balinayı kurtarmak için dünyayı ayağa kaldıran insan hakları savunucuları, nerelerdesiniz, ne zaman sesiniz çıkacak?" dedi.

Fatih Camisi'nde şehit Filistinliler için sela okuyup, gıyabi cenaze namazı kıldıran Erbaş, yaptığı açıklamada, Filistin'de büyük bir acı yaşandığını, masum insanların, gözü dönmüş İsrail devletinin zalim askerleri tarafından şehit edildiğini söyledi.

Şehit olanlar arasında yaşını doldurmamış bebeklerin de bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, "İnsan, 'Dünya nerede?' diye sormadan edemiyor. Fransa'da kim tarafından öldürüldüğü bile belli olmayan yaşlı bir kadını, Müslümanlar öldürdü zannıyla bildirgeler yayımlayanlar, neredesiniz? Filistin'de öldürülenler insan değil mi? Müslüman ya da Müslüman olmayan, farklı dinlerde olan devletler, onların yöneticileri neredesiniz? Deniz kenarına vuran bir balinayı kurtarmak için dünyayı ayağa kaldıran insan hakları savunucuları, nerelerdesiniz, ne zaman sesiniz çıkacak?" diye konuştu.

"ZULME UĞRAYANIN İNANCINA BAKILMAZ"

AA'nın haberine göre; dünyanın Filistinlilere sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Erbaş, "Zulme uğrayan ve katledilenin inancına, mezhebine, dinine bakılmaz. Onlar insandır. İnsan olduklarından dolayı, herkesin, masumların yanında yer alması gerekiyor. Burada herkese sesleniyorum: İnsanlık vazifemi yerine getirmek için bunu yapıyorum. Yeryüzünde yaşayan herkesin insanlığını hatırlaması için bunu yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin'de 60'a yakın kişinin şehit edildiğini hatırlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"2 bin 700'u aşkın kardeşimiz yaralı. Bunlar gazi oldu. Şehitler için gıyabi cenaze namazı kaldık. Rabbim her birine rahmetiyle muamele eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin. Bu çalışmalarımız, Rabb'im, ruhu ölmüş insanlığın, ruhunun dirilişine vesile kılsın. Yeryüzünde değil bir insan bir hayvanın bile eza ve cefa ile öldürülmesini yasaklayan bir inancımız, dinimiz var. İslam, barışı yeryüzüne yaygınlaştırılmak için gönderilen bir dindir."

"İNADINA BARIŞ, İNADINA İNSAN DİYECEĞİZ"

Erbaş, inadına barış istemeye devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"İnadına barış diyeceğiz. İnadına inancına, mezhebine bakmaksızın 'insan' diyeceğiz. İnsanlara zulüm edilmesin diyeceğiz. Masum insanlar ölmesin, öldürülmesin' diyeceğiz. Bu inancımızı ve bu düşüncemizi kıyamete kadar haykırmaya devam edeceğiz."

Bu arada, Erbaş Filistinliler için dua ederken, gıyabi cenaze namazına katılan kalabalık "Kahrolsun İsrail" sloganları attı.

Gıyabi cenaze namazı ve açıklamanın ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih'ten ayrıldı

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