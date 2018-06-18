Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi Millet Kıraathanesi’ni ziyaret etti. Kıraathanede ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Erbaş, "Gördüğümüz manzara karşısında çok mutlu olduk. Kıraathanemiz hem kitap hem de okuyucu dolu. Biz istiyoruz ki her semtimizde bir millet kıraathanesi olsun" dedi.
Çay, çorba, kahve, internet, fotokopi ve tarayıcının ücretsiz olduğu 24 saat açık Merkezefendi Millet Kıraathanesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ağırladı. Öğrencilerle ayaküstü sohbet eden Prof. Dr. Erbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın örnek olarak gösterdiği Millet Kıraathanesi’ni çok beğendiğini belirtti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ile birlikte Millet Kıraathanesi’ni gezen Prof. Dr. Erbaş, beraberinde getirdikleri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınlarından oluşan yüzlerce orijinal baskı kitapları Millet Kıraathanesi’ne hediye etti. Kendi kaleminden çıkan kitapları da imzalayıp öğrencilere ve Başkan Aydın’a hediye eden Prof. Dr. Erbaş, “Böyle güzel bir kıraathane olunca biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buraya hediyelerimizle birlikte gelmek istedik. Öğrencilerimize faydalanabilecekleri çeşitli kitaplar getirdik. Millet Kıraathanesi’ne hediyemiz olsun.” dedi. Erbaş, ayrıca kıraathanedeki öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aylık dergilerini her ay düzenli olarak gönderme sözünü verdi.
"HER SEMTİMİZDE MİLLET KIRAATHANESİ OLSUN İSTİYORUZ"
Üniversiteye hazırlanan öğrencilerle tek tek sohbet edip kazanmak istedikleri bölümü soran Prof. Dr. Erbaş, örnek bir kıraathane olarak nitelendirdiği İstanbul’un 24 saat açık ilk kıraathanesini çok beğendiğini belirterek, “Millet Kıraathanemiz çok güzel olmuş, örnek bir mekan. Tabii bu hizmetlerinden dolayı Zeytinburnu Belediye Başkanı’mız Murat Aydın’ı da tebrik ediyorum. Kıraathanemiz hem kitap hem de okuyucu dolu. Allah hepsini muvaffak etsin, sınavlara hazırlanan öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah hepsi en hayırlı yerleri kazanır.” diye konuştu.
"GENÇLERİ BURADA GÖRMEK BİZLERİ MUTLU ETTİ"
121 kişilik ders çalışma salonu, 68 kişilik konferans salonu, 48 kişilik bekleme salonu ve kafeteryayı dolaşan Prof. Dr. Erbaş, gördüğü manzara karşısında duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:
“Biz istiyoruz ki her semtimizde bir Millet Kıraathanesi olsun. Milletimiz, öğrencilerimiz bu mekanlardan istifade etsin. Hatta gönlümüz istiyor ki bütün kahvehaneler kıraathaneye dönüşsün. İşte Zeytinburnu Belediyemizin burada açmış olduğu Merkezefendi Millet Kıraathanesi’ni ziyaret ettik. Doğrusu gördüğümüz manzara karşısında çok mutlu olduk. 121 kişilik okuma salonun nerdeyse tamamı doluydu. Kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen gençleri burada görmek hakikaten bizleri çok mutlu etti. Kıraathane bizim medeniyetimizin en önemli müesseselerindendir. Müessese diyorum çünkü kıraathaneler birkaç asır önce her mahallede insanların okuma gerçekleştirebileceği bir mekan olarak kurulmuş. Bugün, daha modern bir hali olan Millet Kıraathanesi’ni gezdiğimizde her ilçemizde bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerinin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü millet olarak ne kadar çok okursak o kadar çok medeni oluruz.”
Prof. Dr. Erbaş, daha sonra Hz. Muhammed’in (SAV) 27’nci kuşaktan torunu olarak bilinen ve İstanbul’un fethinden sonra Bağdat’tan kalkıp İstanbul’a gelen, uzun yıllar boyunca Zeytinburnu’nda öğrenci yetiştiren Seyyid Nizam Efendi Hazretleri’nin Kabristanı’nı ziyaret edip dua etti.
Kabristan ziyaretinden sonra İstanbul’un 24 saat açık ikinci kıraathanesi olan Seyyidnizam Kıraathanesi’ni de ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, buradaki kıraathane hakkında Başkan Aydın’dan bilgi aldı. Ziyaret, Başkan Aydın’ın 2018 yılında açtığı "An'a Tanıklık" adlı ikinci kişisel fotoğraf sergisine ait kitabı Prof. Dr. Erbaş’a hediye etmesi ile son buldu.
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