SON DAKİKA Dolar bugün ne kadar? Dolar kaç TL? 31 Ekim Salı

ABD Merkez Bankası'nda (Fed) başkanlık gelişmeleri ve jeopolitik risklerle geçtiğimiz hafta tüm dünyada güç kazanan ve Türk Lirası karşısında 3.85 seviyesini test ederek yukarı bir seyir izleyen dolar, bu haftaya ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan artış ve dolar endeksinin gevşemesiyle sakin başladı.

Keza Wall Street'teki zayıf seyrin ardından Asya borsaları da durgun seyir izlerken, dolar ABD Başkanı Donald Trump'ın 2016 seçim kampanyasının eski yöneticisi Paul Manafort'un kampanyaya Rus müdahalesi olup olmadığı konusunda yürütülen soruşturma kapsamında suçlandığı haberlerinin ardından dolar değer kaybetti.

Dün, 3.80'in altında açılan ve gün boyunca 3.77 civarında hareket eden kur, akşam saatlerine doğru 3.79 seviyesine yönelmişti. Dolar, bu sabah saat 08:00'da 3.78, euro ise 4.40 TL'den alıcı buldu. Euro/Dolar paritesi ise 1.16 civarında seyrediyor.

Döviz kuru açısından bu hafta hareketli bir gündem var.

Salı günü İngiltere, Çarşamba günü ABD, Perşembe günü de Japonya Merkez Bankası toplanacak. ABD Başkanı Trump, Asya gezisine çıkmadan önce FED başkan adayını resmen önerecek ve PMI verilerinin yanı sıra cuma günü Türkiye´de enflasyon ve ABD tarım dışı istihdam verisi açıklanacak.

Analistler, bu nedenle dolar/TL kurunda 3.75 seviyesinin destek, 3.85 seviyesinin ise direnç konumunda olacağını belirtiyor.

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