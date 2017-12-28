Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı son dakika haberine göre, 1 Ocak tarihinden itibaren elektriğe yüzde 8.8 zam yapılacak.

Daha önce de BOTAŞ, 1 Aralık’tan geçerli olmak üzere doğalgaz santrallarına sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 8 artırmıştı. Doğalgaz santrallarının, her 1000 metreküp gaza 704 TL yerine 763 TL ödeyeceği açıklanırken maliyet baskısı nedeniyle elektrikte 1 Ocak’ta tek haneli fiyat artışı bekleniyordu.

Ayrıntılar gelecek...

son dakika

son dakika haberi

haberler

elektrik

elektrik zam

2018 zam

BOTAŞ

doğalgaz

Doğalgaz zammı

elektrik zammı