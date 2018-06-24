Türkiye bugün sandık başına gitti. Yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili adayları oylandı. İlk kez Meclis'e 600 milletvekili seçilirken, resmi olmayan sonuçlara göre; 79 yaşındaki Deniz Baykal TBMM'nin en yaşlı milletvekili oldu. CHP Antalya'da yüzde... oy alırken ... vekil çıkardı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçilene kadar Meclis'i en yaşlı milletvekili yönetiyor. TBMM'nin 27. dönem açılışını tedavisi süren CHP Antalya 1. sıra Milletvekili Deniz Baykal yapacak. Baykal oyunu tedavi gördüğü hastanede seyyar sandıkta kullanmıştı.