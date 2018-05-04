Cumhurbaşkanı Erdoğan restorasyonu tamamlanan Nusretiye Camisi'nde açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, "Tophane Nusretiye Cami'mizin restorasyonu bitti, bugün cuma namazıyla birlikte açılışını yapmış bulunmaktayız. Bu muhteşem eser Müslümanlara hayırlı olsun. Teravih ve sabah namazları burada kılınırsa bu camimiz daha da şenlenecektir diye düşünüyorum" dedi.

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