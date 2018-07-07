Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yeni dönemin şifrelerini veren Erdoğani FETÖ ile mücadele kapsamındaki ihraçlara ve mağduriyetlere dikkat çekti. Yargının mağduriyetler üzerinde titiz bir çalışma yaptığını söyleyen Cumhurbaşkanı, OHAL İnceleme Komisyonu'nun ihraç edilenler arasında mağdur olanları göreve iade etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Erdoğan, FETÖ mensubu olmak şüphesiyle yargılananların yakınlarının yurtdışına kaçmasını engellemek için pasaport tahdidi konulduğunu hatırlattı, "Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek. Soruşturmalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasasport tahdidi mahsur bir durum yoksa birkaç gün içerisinde kalkacak." dedi.

Erdoğan'ın konu ile ilgili açıklaması şöyle:

"FETÖ davalarını takip ediyorum. Yıl sonuna kadar davaların büyük ölçüde biteceği görülüyor. Dünyanın belki de en sinsi terör örgütü ile mücadele kolay değildir. Savcı, hakimler ve OHAL inceleme komisyonu titiz bir çalışma içindedir. Komisyonumuz da incelemelerle göreve iade kararları veriyor. FETÖ ile mücadele kapsamında ihraç edilen bir kısım kişinin eşleri ve çocuklarının pasaportlarına tahdit konulmuştu. Yakınlarının suçlarından dolayı pasaport alamayanların mağduriyeti giderilecek. Soruşturmalar belli bir aşamaya geldiği için 181 bin 500 kişi ile ilgili pasasport tahdidi mahsur bir durum yoksa birkaç gün içerisinde kalkacak."