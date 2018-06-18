Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya yayınında gençlerin sorularını yanıtlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, programın moderatörlüğünü bizzat yapıyor.

Erdoğan, "Biz savunma sanayiinde yüzde 20'den 65'e çıktık. İHA'larımızı, SİHA'larımızı üretir hale geldik. Hedef çok daha ileri gidebilmek ve bu başarılarımıza yeni başarılar ilave etmek suretiyle savunma sanayiinde kendimize yetebilme dışında ihracatta çok ciddi girdiler sağlamak" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli projelere ilişkin, "Milli ve yerli projemiz var. Biz kendimize pazarlar bulalım. Atak Helikopterlerimizi Türkiye'de üretmeye başladık. 34 tanesi ordumuz tarafından kullanılıyor. 24 saat mesai var burada, bu çalışma yapıldı. Kapılarda dileniyorduk, 'ne olur bize bir helikoter ver' diye. Biz bunu aştık. Hürkuş eğitim uçuşları noktasında bu da bizim yerli uçağımız. Buralara geldik. Yeterli mi, değil. Daha ileri bir konuma gelmemiz lazım. Önemli olan ilk adım bunu atmış durumdayız. Milli teknoloji hamlesinde ilk adım önemli sonra zaten ileri teknolojiye gidiyorsunuz." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 yılda biz hükümetimiz olarak 126 adet bilim ve sanat merkezi açtık. Şimdi bunun çok daha ilerisini Haliç'te açıyoruz. Haliç'teki tersaneyi buna dönüştüreceğiz. İstanbul Rami Kışlası'nı aynı şekilde kütüphaneye dönüştürüyoruz. Dünyadan haberi olmayınca keki bir şeyle karıştırıyor. Ben kızımı Amerika'da okuduğu dönemde zaman zaman arardım. Neredesin kızım diye sorduğumda, 'Kütüphanedeyim' derdi. 'Bu saatte neden oradasın?' diye sorunca, orada daha rahat çalıştığını söylerdi. Evde bazı şartlardan dolayı çalışmak daha zor hale geliyor. Bu şekilde kütüphanelerimizin sayısını artırarak gençlerimize hizmet vermek istiyoruz."

"MAGA ENDÜSTRİ BÖLGELERİ İNŞA EDEREK 100 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIZ"

"Elektrikli otomobili konuşuyoruz. Bunun yanında akıllı sürücü yazılımlı, aynı zamanda yine elektrik şarjlı akülü olanları konuşuyoruz. Bunlarla beraber bu adımı atacağız." diyen Erdoğan, "Bursa'da otomotiv test merkezi kuracağız. 2022 hedefimiz. 2022'de biz bu yerli, milli araçlarımızı yollarımızda göreceğimiz gibi dünya piyasasına da ihracını yapacağız. Mega endüstri bölgeleri inşa ederek 100 bin kişiye istihdam sağlama bizim hedefimiz. İzmir'e teknoloji üssü inşa edeceğiz. Orada 40 bin kişiye istihdam sağlayacak. 114 organize sanayi bölgesi kuruyoruz. 1595 meslek lisesi, 370 özel meslek lisesi kuracağız. Hiçbir üniversite mezununa veya gence, yüzde yüz iş garantisi vermezler, veremezler. İş garantisi ehliyet, liyakat işidir. Gerçekten başarılıysa, ehliyet liyakatliyse onu da kaparlar." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Eğitim bütçesini, 16 yılda 9.3 milyar Türk lirasından 135 milyar Türk lirasına çıkardık. Biz, milli eğitim bütçesini bir numaraya çıkardık. İkiye sağlığı koyduk. 586 bin öğretmen ataması yaptık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını 24'den 16'ya indirdik. Kız öğrencilerin okullaşma oranını yüzde 45'ten yüzde 80'e çıkardık." dedi.

ÜÇÜNCÜ NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ

Erdoğan, "Sadece Akkuyu ile kalmayacağız. Üçüncü nükleer santralini de kuracağız. Şu andaki Akkuyu bizim enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacak. Belki daha fazlasını Sinop'la karşılayabiliriz.Nükleer enerji çevre kirliliği açısından tehdit oluşturuyormuş. Dünyada kullanan ülkelere baktığımızda, bu işe karşı olduğunu söyleyenlerin çoğunda nükleer santral var. Artık bu oyuna gelmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kendi nükleer enerji santrallerini yapacağını, birilerinin söylediği oyunlara gelmek istemediklerini belirtti.

"2020 VE 2021'DE ELON MUSK'IN FALCON ROKETİYLE UZAYA UYDU FIRLATACAĞIZ"

Erdoğan, "2003'e kadar Türkiye'ye ait sadece iki uydu fırlatıldı. Biz 16 yılda uzaya 10 uydu fırlattık. 2039'a kadar 11 uydumuzu uzaya fırlatacağız. 2020 ve 2021'de Türksat 5A ve 5B'yi Elon Musk'ın Falcon roketleriyle fırlatacağız. Bunu kafaya koyduk ve görüştük." diye konuştu.

"RONALDO'MU MESSİ Mİ?" SORUSUNA YANIT

Ronaldo mu Messi mi? sorusuna Erdoğan, "Ben Ronaldo'ya hayranım. 'Messi mi, Ronaldo mu?' dersen Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. O maçtaki performansı, karakteri hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum." şeklinde cevap verdi.

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