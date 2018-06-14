Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da sivil toplum kuruluşlarınca düzenlenen iftar programında konuştu.

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Erdoğan, Suruç'taki saldırı ile ilgili, "Bu olay, PKK ve HDP'nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejilerini hala terk edemediklerinin en bariz örneğidir." ifadelerini kullandı.

"BİZİM KÜRT KARDEŞLERİMİZLE SORUNUMUZ YOK"

"Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok" diyen Erdoğan, "Bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin de bu oyunu bozacaklarına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hadisenin önünde ve arkasında kim varsa emniyetimiz ve yargımız mutlaka bulacaktır." dedi.

"MİLLETVEKİLİMİZİN AĞABEYİNİ PKK ÖLDÜRDÜ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlıufra Suruç’ta millevtekilimiz aynı zamanda milletvekili adayına ve yakınlarına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığımı ifade etmek isterim. Milletvekilimizin abisi de bu saldırıda PKK’lılar tarafından öldürüldü. Aynı şekilde kardeşleri de yaralı vaziyette, ağır olanlar var. İbrahim Halil Yıldız’ın seçim çalışmasına hazmedemeyen bunu kabullenmeyenler dün neyse bugün de aynıdır. Olayda milletvekilinin kardeşinin yanında karşı taraftan da 2 kişi öldü 9 yaralı var. Hayatını kaybeden milletvekilimizin kardeşine Allah'tan rahmet diliyorum. PKK ve HDP’nin Kürtlerin kanından beslenerek büyüme stratejisini vazgeçmediklerini gösterir. Bizim Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok bizim PKK ile sorunumuz var. Kürt kardeşlerimizin bu oyunu bozacaklarına inanıyorum” dedi.

"TÜRKİYE'NİN PENÇELERİNİ SÖKMEK İSTİYORLAR"

Erdoğan, "İlk kıblemiz Kudüs'ü, kesinlikle tek gıdası kan, katliam ve gözyaşı olan işgalci İsrail devletinin insafına asla bırakmayacağız. Türkiye'yi tekrar eski pısırık, korkak, sermaye ve güç sahiplerinden emir alan yarı müstemleke konumuna geri döndürmeyi hedefliyorlar. Bu operasyonların gayesi Türkiye'nin pençelerini sökmektir. Milletimize diz çöktürmek istiyorlar. Biz taleplerine boyun eğmedikçe daha da pervasız hale geliyorlar." diye konuştu.

"KARARI TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUM"

Erdoğan, "BM Genel Kurulu tarafından dün alınan kararı Filistin meselesinde tarihi bir dönüm noktası olarak görüyorum" dedi.

Erdoğan, "(Demirtaş'ın adaylığı) İlla mahkum mu olması lazım? Mahkum değil de tutuklu. Mahkum olmayacağının garantisi mi var?" ifadesini kullandı.

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