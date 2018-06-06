Erzincan-Sivas karayolu 100'ncü kilometresinde Gemecik köyü yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 4'ü ağır olmak üzere 30 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.

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