Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne gitti. Çiftin 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran’da oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. Köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.
KOMŞU TUTUKLU
Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Eylül’ün en son bisiklet kullanırken komşuları Uğur K.’nın yanında görüldüğü beyanları üzerine, bir süre Eylül’ü arama çalışmalarına da katıldığı belirlenen Uğur K. gözaltına alındı. Komşu, çelişkili beyanlarda bulununca mahkeme tarafından “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı. Uğur K.’nın otomobilinde yapılan kriminal incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenirken, kan kalıntılarına ulaşıldı. Araçtaki kan örnekleri ile Eylül’ün ailesinden alınan DNA örnekleri uyuşunca İçişleri Bakanlığı “Olay aydınlatıldı” açıklamasını yaptı. Bu tespit üzerine şüpheli Uğur K.’nın annesi ve eşi de gözaltına alındı. Ancak her 2 isim de Eylül’e dair bilgilerinin bulunmadığını savundu. DNA uyuşmasının ardından, cezaevinde bulunan Uğur K.’nın tekrar ifadesi alındı. Ancak somut bulguya rağmen şüpheli, yine suçlamayı kabul etmediğini söyledi.
Bu gelişme üzerine savcılık, Uğur K.’nın olay öncesi ve sonrası irtibatta bulunduğu kişileri mercek altına aldı. Telefon trafiği çıkarılan Uğur K.’nın, Eylül’ün kaybolduğu gün 2 telefon numarasıyla sık sık görüştüğü belirlendi. Numaraların kullanıcısı 2 şüpheli, gözaltına alındı. Böylece Uğur K. haricinde gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise tutuklu komşunun eşi ve annesi.
Eylül’ü arama çalışmaları ise dün akşam sonuç verdi. Ekiplerin 7 gün boyunca arama çalışmaları sonucunda, Eylül’ün cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Haberi alır almaz Polatlı’ya giden Ankara Valisi Ercan Topaca, “Biz Eylül’ün canlı şekilde bulunup onun haberinin verilmesini çok arzu ederdik. Ama maalesef şu anki yapılan tespitler, bu yavrumuzun katledildiği yönündedir” dedi. Topaca, şunları söyledi: “Üzerindeki elbiseler ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor. Köyümüzün çıkışında bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı. Tutuklu bulunan kişinin (Uğur K.) çocuğumuzun kaybolduğu gün aracı ile orada görülmesi üzerine verilen ifade doğrultusunda oraya yöneldik. Köpeğimiz bir koku hissetti, işaret verdi ve cansız bedene ulaşıldı. Cinayeti zanlının işlediğine dair işaretler var. Tutukluya yardım eden var mı, yok mu; onlar ilerleyen saatlerde, günlerde netleşecek. Gömülen alana o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş, o toprağın yumuşak olduğunu da biliyor. Görenlerin şüphelenmeyeceğini tahmin ederek oraya götürüldüğü düşünülüyor.”
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