ABD hükümeti, kongreden yükselen muhalif seslere rağmen 21 Haziran'da ilk F-35 savaş jetlerinin Türkiye'ye teslimatını planlıyor.

Defence News haberine göre üretici firma olan Lockheed Martin'den bir yetkili teslimat hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini ve Fort Worth'te bulunan tesislerde gelecek haftaki tören için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan yetkili, "F-35 programı, geleneksel olarak ABD ve uluslarararası müşterinin ilk uçağını tanımak için düzenlenir. Türkiye'nin ilk uçağı için tören 21 Haziran tarihi için planlandı. Sonrasında uçak Türk pilotların da katılacağı F-35 eğitimi için Luke Hava Üssü'ne gemiyle teslim edilecek." dedi.

Senato, bu hafta yıllık savunma politikası tasarısını oylayacak ve metinde ABD hükümetinin Türkiye'yi F-35 programında çıkarmasına yönelik ifadeler bulunuyor. Ancak söz konusu kanun geçse de silahlı kuvvetler yetkililerinin bunu değiştirme yetkisi bulunuyor.

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