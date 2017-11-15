Son Dakika: FETÖ operasyonlarında 15 Kasım günlüğü - FETÖ operasyon haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmak istediği hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 15 Kasım 2017 Çarşamba günü raporu.

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FETÖ'YE "ANKESÖRLÜ TELEFON" OPERASYONU: 19 ASTSUBAY VE 1 MAHREM İMAMI GÖZALTINA ALINDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Balıkesir merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 astsubay ile bir mahrem imam gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhuriyet savcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü/kontörlü telefonlar üzerinden mahrem imamlar ile irtibat kurdukları tespit edilen halen görevde olan 19 rütbeli asker ile 1 mahrem imam hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Amasya, Eskişehir, Ordu, Kütahya, Bitlis, Afyonkarahisar, Kocaeli, İzmir ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9'u Balıkesir 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında, 10'u Hava Kuvvetlerine bağlı komutanlıklarda olmak üzere 19 astsubay ve 1 mahrem imam gözaltına alındı.

Balıkesir'e getirilen şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (AA)

TOKAT'TA 8 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) hakimlik, savcılık sınavlarına hazırlık hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütünün hakimlik, savcılık sınavlarına hazırlık hücre evlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya ve Trabzon illerinde 5 avukat ve 3 hukuk fakültesi mezunu 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıları gözaltına alma çalışmaları sürüyor. (AA)

EDİRNE'DE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında öğretmen, imam, esnaf ve öğrencilerin de bulunduğu 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne Adliyesine getirildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden V.D, A.İ.A, N.K, C.Y ve E.Ş tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ NOTERDE YAKALANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir eski öğretmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütle irtibatlı olduğu öne sürülen, daha önce meslekten ihraç edilen öğretmen M.T, EMKO Sanayi Sitesi'ndeki 9. Noter'de işlem yapmak için beklerken polis tarafından yakalandı.

M.T, Eskişehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Aksaray'a gönderildi. (AA)

MALATYA'DA 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle irtibatlı oldukları iddiasıyla daha önce kamu görevinden ihraç edilen valilik, nüfus müdürlüğü, meteoroloji, üniversite personeli, emekli polis memuru ile halen çalışan doktor, vergi müfettişi, ev kadını ve özel sektör çalışanı toplam 10 şüpheliye yönelik kentte eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin adreslerine gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alınırken, aranan bir şüphelinin ise askerde olduğu belirlendi.

Aramalar sırasında ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale de el konuldu.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. (AA)

BATMAN MERKEZLİ OPERASYONLARDA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandığı belirlenen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman, Erzurum, Ankara, İstanbul, Mardin ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan üçü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğer ikisi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

ESKİŞEHİR'DE FETÖ ŞÜPHELİSİ ASTSUBAY YAKALANDI

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir muvazzaf astsubay gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasına ilişkin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanlığında görevli havacı astsubay M.B'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi. (AA)

BİTLİS MERKEZLİ OPERASYONLARDA 32 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bitlis merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 32 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Hatay, Manisa, İzmir, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yozgat, Kırşehir, Ankara, Adıyaman, Gaziantep ve Diyarbakır'da, ByLock kullandıkları iddia edilen 32 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı. (AA)

FETÖ BAHANESİYLE TELEFONLA DOLANDIRICILIK

Adana'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma bahanesiyle iki kişiden yarım kilogram altın ve yaklaşık 90 bin lira dolandırdığı ileri sürülen 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

Günay D. (75) ve Ömer T. (65), kendilerini telefonla arayarak polis olarak tanıtıp adlarının FETÖsoruşturmasında yer aldığını ve mal varlıklarının kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söyleyen kişilerce dolandırıldıkları iddiasıyla emniyete başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Günay D'nin evine gelerek yarım kilogram altın ve yaklaşık 10 bin lira alan şüpheli ile Ömer T'nin buluştuğu parkta 80 bin lira teslim ettiği zanlının aynı kişiler olduğunu belirledi.

Bölgedeki 50 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri Emin A'yı (20) merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde yakaladı.

Emin A'nın, Günay D'nin Reşatbey Mahallesi'nde oturduğu apartmana girme anının da güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi.

DİYARBAKIR'DA MUVAZZAF ASKERLERE FETÖ OPERASYONU: 34 GÖZALTI

Habertürk Haber Merkezi'nin haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde FETÖ ile bağlantıları bulunduğu ileri sürülen muvazzaf askerlere yönelik operasyon başlattı. 26 ilde eş zamanlı yapılan operasyon ile haklarında gözaltı kararı bulunan 46 subay, astsubay ve uzman çavuştan 34'ü gözaltına alındı.

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