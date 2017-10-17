Yurtiçinde devam eden FETÖ operasyonlarında tutuklanan ve gözaltına alınanlar listesine her geçen gün yeni isimler ekleniyor. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 17 Ekim 2017 Salı günü raporu.

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İZMİR'DE BYLOCK OPERASYONUNDA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından 25 kişi hakkında yakalama kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, ifadeleri alınmak üzere Emniyete götürüldü.​ (AA)

KÜTAHYA'DA 2 ESKİ ÖĞRETMEN GÖZALTINA ALINDI

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle biri kadın 2 eski öğretmen gözaltına alındı.



Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen eski dershane öğretmeni A.A. ile daha önce ücretli öğretmenlik yapan M.Y. gözaltına alındı.



Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Emniyete getirildi. (AA)

MUĞLA'DA BYLOK KULLANDIKLARI İDDİASIYLA 12 KİŞİ YAKALANDI

Muğla merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları öne sürülen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından çalışma başlattı.



Muğla merkezli İstanbul, İzmir, Şanlıurfa ve Van'da eş zamanlı operasyonda 12 kişi yakalandı.



Adreslerinde bulunamayan 8 kişi aranıyor.



Öte yandan, şüphelilerden bir kısmının örgüt liderinin talimatıyla kapatılan Bank Asya'da hesap açtıklarının da tespit edildiği öğrenildi. (AA)

BURSA'DA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 8 kişinin Emniyetteki sorguları tamamlandı.



Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE OPERASYONDA 14 KİŞİ YAKALANDI

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 57 kişinin yakalanması için İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı "ByLock" kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Samsun'da 70 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Devam eden operasyon kapsamında 14 şüphelinin gözaltına alındığı ve adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. (AA)

GİRESUN MERKEZLİ 8 İLDE OPERASON: 10 MUVAZZAF ASKER TUTUKLANDI



Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker tutuklandı.



Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında halen cezaevinde bulunan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun emir astsubayının da bulunduğu 10 asker dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılık sorgularının ardından zanlılar, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.



Mahkeme süreci sabah 07.00'ye kadar süren 10 muvazzaf asker, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.



Giresun merkezli 3 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Ankara, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Karaman, Kırklareli ve Bursa'da 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı. (AA)