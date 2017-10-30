Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 30 Ekim 2017 Pazartesi günü raporu.

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GAZİANTEP'TE FETÖ'NÜN DARBE GİRİŞİMİ DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin haklarında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep edilen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına başlandı.



10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek duruşma nedeniyle güvenlik güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sanık yakınları üst aramasının ardından salona alındı. Duruşma sanıkların kimlik kontrolüyle başladı.



AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyüp Özkeçeci, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişimiyle tek devlet, tek millet ve tek bayrak olgularını yıkmak isteyen asker kılığına girmiş hainlerin hep birlikte görüldüğünü dile getirdi.



Hainlerin umduklarını bulamadığını ifade eden Özkeçeci, "Bugün Şırnak merkezli Güneydoğu'daki hainler yargılanacak. Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz. Bu hainler hak ettikleri cezaları alacaktır. Biz davaya müdahil olmayacağız, sadece gözlemciyiz. Çünkü burada 80 milyonu temsil ediyoruz." diye konuştu.



Avukat Ali Kemal Akdoğan ise davada kapsamındaki sanıkların gereken cezayı alacaklarına inandığını dile getirdi.



Söz konusu sanıkların darbeci general Semih Terzi'den alınan talimatlar doğrultusunda Şırnak merkezli bazı operasyonlar yapmaya kalkıştıklarını aktaran Akdoğan, "Bu hainler 2 korgeneralimizi derdest etmeye çalışıyorlar. Ancak şükürler olsun bölgedeki halkımız ve askerlerimiz uyanık çıkarak bu hainleri derdest ediyorlar. CMK'nın ilgili maddeleri gereğince hainler Gaziantep'te yargılanacaklar. Biz de gereken cezayı alana kadar burada davayı izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, aralarında eski subayların da yer aldığı 15'i tutuklu 19 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme suçunun beraberinde başka suç işleme", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. (AA)

ZONGULDAK'DA 8 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zonguldak merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si kadın 8 kişi adliyeye sevk edildi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında öğretmen, banka çalışanı, öğrenci, işçi ve serbest meslek sahibi 2'si kadın 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından Y.T, M.Ç, S.Ş, A.B.K, U.K, İ.Ö, M.Ç. ve H.N.Ö, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye götürüldü.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24-25 Ekim tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince Zonguldak, İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya, Düzce ve Konya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, 2'si muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi "terör örgütüne üye olma" iddiasıyla yakalanmıştı.



Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bilgisayarlara ve dokümanlara el konulmuş, operasyon kapsamında da 3 kişinin arandığı bildirilmişti. (AA)

YAKALAMA KARARI OLAN 70 MUVAZZAF ASKERDEN GÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI 58'E YÜKSELDİ

Konya merkezli 31 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan muvazzaf askerlerin sayısı 58'e yükseldi.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 70 muvazzaf askerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.



Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısının 58'e yükseldiği öğrenildi.



Ekipler diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce yakalanan "mahrem imamlar"ın ifadeleri doğrultusunda, TSK içine yerleştirilmiş kripto örgüt üyelerine yönelik 46'sı subay, 20'si astsubay ve 4'ü uzman erbaş olmak üzere 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, geçen hafta yapılan operasyonlarda şüphelilerden 52'si gözaltına alınmıştı. (AA)

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