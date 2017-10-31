Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yurt genelinde FETÖ destekçi ve üyelerinin yakalanması için başlatılan operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. İşte FETÖ ile bağı olduğu ya da örgütün haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edilen kişi/kurumlara yönelik operasyonlarda 31 Ekim 2017 Salı günü raporu.

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FETÖ SORUŞTURMASINDA ESKİ SAVCIYA 15 YIL HAPİS İSTEMİ

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yargı mensuplarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.





FETÖ/PDY terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilip tutuklanan eski Adana Cumhuriyet Savcısı Ali D. hakkında "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan hazırlanan iddianame Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Eski savcı için "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ise kovuşturmaya yer olmadığı yönünde ek karar verildi.

İddianamede, hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ali D'nin terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sanıkla ilgili gönderilen ByLock listesinde iki kaydının olduğu ifade edilen iddianamede, birinci kaydındaki kullanıcı adının kızının ismi olduğuna, ikinci kullanıcı adı olarak da daha önce görev yaptığı Bafra'dan esinlenerek "Bafrali" ismini seçtiğine dikkati çekildi.

Eski savcının kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) üyesi olduğu belirtilen iddianamede, sanık hakkında bilgi sahibi olan şüpheli ve itirafçılar ile tanıkların ifadelerine de yer verildi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığında şüpheli olarak ifadesi alınan Ö.K, seminerde tanıştığı uyuşmazlık mahkemesi genel sekreteri olan U.Y. ile okuldan ve akademiden dönem arkadaşı Ali D'nin kendisine mesaj göndererek bir seçimde örgüt listesine oy istediklerini söyledi.

İddianamede savunmasına yer verilen Ali D. ise lisede örgütün dershanesine gittiğini, üniversite öğrenciliği döneminde zaman zaman evlerinde kaldığını belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. (AA)

10 AYDA YURTDIŞINA KAÇMAK İSTEYEN 60 FETÖ'CÜ YAKALANDI

Yunanistan ve Bulgaristan'a kaçak geçişleri önlemek amacıyla sınırda nöbet tutan "hudut kartalları", on ayda 60 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisini yakaladı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan Hudut Birliği askerleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de düzensiz göç ve terör örgütü bağlantılı kişilerin geçişlerine karşı 24 saat mücadele veriyor.

Hudut askerleri tarafından 10 ayda yasa dışı yoldan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 60 FETÖ şüphelisi yakalandı. (AA)

KARA HARP OKULU'NDAKİ DAVA YARIN BAŞLIYOR

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara Harp Okulunda (KHO) yaşanan eylemler nedeniyle 75'i tutuklu 239 sanık, yarın Sincan'da hakim karşısına çıkacak.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülecek duruşmaların bir ay sürmesi bekleniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Emniyet Genel Müdürlüğü, eski KHO Komutanı tümgeneral İzzet Çetingöz ile Çetingöz'ün emir astsubayı Ahmet Çörpan müşteki olarak yer alıyor.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı tarafından hazırlanan 772 sayfalık iddianamede, sanıkların, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör amacıyla askeri komutanlıkların gasp edilmesi" ve "terör amacıyla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıklar arasında, eski KHO Dekanı tuğgeneral Kerim Acar ile eski KHO Kurmay Başkanı albay İlhami Polat da bulunuyor.

"DARBE GİRİŞİMİNDE 3 AYRI GRUP VARDI"

Darbe girişimi gecesi KHO'daki personelin üç ayrı grupta olduğu tespitine yer verilen iddianamede, ilk grubun günlük mesaiyi terk etmeyenler, ikinci grubun mesaiyi terk eden ancak Tabur Komutanı kurmay binbaşı Hasan Hüseyin Eçik'in talimatıyla kışlaya gelen ve nizamiyede görevlendirilenler, üçüncü grubun ise eylemlerin başlaması üzerine okula çağrılan öğrenci adayı, dekanlık ve Savunma Bilimleri Enstitüsü personelinden oluştuğu kaydedildi.

İddianamede, birinci grubun, darbe girişiminde aktif rol oynayan çekirdek personel olduğu, okul komutanını etkisiz hale getirerek, onun adına emirlerle çalışanları planlanan faaliyetlere sevk ettiği belirtildi.

İkinci grubun, nizamiyede görev alarak KHO'ya dışarıdan gelebilecek ve nakilleri engelleyebilecek halka ve darbe karşıtı kolluk kuvvetlerine karşı sabah saatlerine kadar silahlı ve mühimmatlı şekilde nöbet tuttuğu aktarılan iddianamede, üçüncü grubun, okul içerisindeki eylemleri organize eden İlhami Polat ve Kerim Acar'ın talimatı üzerine silah aldıkları, darbeyi yöneten grubun talimatları doğrultusunda kendilerine verilecek görevleri bekledikleri anlatıldı.

İddianamede bu grubun, okulun güvenliğini sağlama görevinin bulunmadığına dikkati çekildi.

Önceden planlanarak, girişim gecesi 21.50'den itibaren okul komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün zorla alıkonulduğu, okulun sevk ve idaresinin zorla ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, bu saatten itibaren şüphelilerden İlhami Polat'ın yönlendirmeleriyle olay tarihinde tuğgeneral rütbesiyle KHO Dekanı olan şüpheli Kerim Acar'ın okul komutanı rolünü üstlendiği bildirildi.

İddianamede, "Acar, Polat'ın yetkisiz ve kanunsuz emirlerine müdahale etmeyerek ve Polat tarafından verilen emirler esnasında yanında bulunmak suretiyle faaliyetlerin içerisinde yer almış, Polat ile fikir ve eylem birliği içinde hareket etmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede, olay gecesi KHO'daki tüm faaliyetlerde lider rolü oynayan kişinin Polat olduğu, Acar'ın ise "olayda etkin olmayan pasif lider rolü üstlendiği" vurgulandı.

"MUTLAKA GELMENİZ GEREKLİ"

Olay günü öğrenci alım faaliyetleri için teşkil edilen "Kesin Karar Kurulu"na başkanlık eden Okul Komutanı Tümgeneral İzzet Çetingöz'ün nasıl derdest edildiği de anlatıldı.

Buna göre, kurulun çalışmalarını 20.30 sularında tamamlamasının ardından, okul karargahına dönen Çetingöz'ün yanına saat 21.30 sularında gelen şüpheli İlhami Polat, Çetingöz'e, "Ani Müdahale Kuvveti'nde (AMK) olaylar oldu. Asmalar masmalar gibi olaylar yaşandı. Gelmeniz lazım." dedi.

Komutanın, "Ne oldu, ölen kalan mı var?" sorusuna, "Ölen yok ama durum çok kötü. Mutlaka gelmeniz gerekli." yanıtını veren Polat, Komutan Çetingöz ile AMK'nin bulunduğu odaya gitti.

Odaya girilmesinin ardından daha önceden burada gizlenen personel ile Çetingöz'ün üzerine aniden saldıran darbeciler, komutanı rehin aldı. Bu sırada İlhami Polat, "Siz siyasilerle iş birliği yapıyorsunuz. Biz Atatürkçü subaylarız. Yönetime el koyduk. İşte şimdi uçaklar havada." şeklinde sözler sarf etti.

Okul Komutanı Çetingöz'ün, kendisini rehin alanların FETÖ ile doğrudan bağlantılı olduklarını ve bir kalkışma içerisine girdiklerini anladığı, Okul Komutanı olarak emirlerine uyulmasını istediği ve "Sizin baş imamınız kim, onu söyleyin." şeklinde kızgınlık ifade eden sözler söylediği de iddianamede yer aldı.

Okul Komutanı, emir astsubayı ile aynı odada, iki silahlı nöbetçi içeride, biri dışarıda, kapı önünde olacak şekilde 16 Temmuz 2016 saat 10.30'a kadar alıkonuldu. (AA)

YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞAN FETÖ ZANLILARINDAN 4'Ü ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiasıyla aranan ve Sahil Güvenlik ekiplerince Yunanistan'ın İstanköy Adası'na (Kos) kaçmaya çalışırken yakalanan 17 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Elif S, Meryem B, Hayriye B. ve Selma U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlendi.

Sahil Güvenlik ekiplerince Bodrum Karaada açıklarında 27 Ekim'de durumundan şüphelenilen bir motoryata "dur" ihtarında bulunulmuş, ekiplerce yapılan aramada organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 tekne kaptanı, 4 Suriye uyruklu ile 13'ü çocuk 30 Türk vatandaşı yakalanmıştı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 Türk vatandaşının, Ankara ve İzmir'de yaşayan Emniyet, Milli Eğitim, TSK, TİB gibi farklı kurumlardan ihraç edilen ve arama kaydı bulunan FETÖ üyeleri olduğu belirlenmişti. (AA)

SİLOPİ'DE FETÖ DAVASI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Silopi'deki eylemlere ilişkin Gaziantep'te görülen davaya Başbakanlık adına katılan avukat Mustafa Doğan İnal, "Bu dava, İstanbul, Ankara ve Muğla'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan birisi." dedi.

İnal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Silopi'deki darbe davasının güvenlik gerekçesiyle Gaziantep'e alındığını hatırlattı.

"Bu dava İstanbul, Ankara ve Muğla'daki dosyadan sonra en önemli dosyalardan birisi." diyen İnal, şunları kaydetti:

"Bunun sebebi, sanıkların darbeyi örgütleyen ve ana ekibin içinde yer alan darbeci Semir Terzi'nin uzantıları olması. Biliyorsunuz, Semih Terzi darbe faaliyetlerine katılmak için Silopi'den Diyarbakır'a, oradan da Ankara'ya gelmişti. Bugün burada yargılanan sanıklar da Semih Terzi'nin Silopi'de birlikte olduğu ve darbe organizasyonunu beraber yaptığı kişiler. Umuyoruz ki mahkeme, hızlı bir şekilde yargılamayı yapacak ve Türk milletinin beklentisine uygun olarak sanıkları cezalandıracaktır."

Gaziantep Barosu'ndan 53 avukatla davayı izlediklerini anlatan İnal, bu davaların Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli davalardan olduğunu vurguladı.

İnal, yargılanan sanıkların darbe teşebbüsü sırasında Silopi'deki Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde görevli olduklarını ve Terzi'nin emri doğrultusunda hakimiyeti ele almak için harekete geçtiklerini dile getiren İnal, "Sanıklar, dönemin Van Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel'i gözaltına almak ve oradaki hakimiyeti ele geçirmek için hareket ediyorlar ama başarılı olamıyorlar. Bu olayların hepsi, delilleriyle dosyaya yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Şırnak'ın Silopi ilçesinde konuşlu Özel Kuvvetler Harekat Üssü'nde yaşananlara ilişkin haklarında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 50 yıla kadar hapis cezası talep edilen 15'i tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor. (AA)

SİVAS'TA FETÖ DAVASINDA 2 TUTUKLAMA

SİVAS merkezli 15 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 2 astsubay tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri imam" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2 astsubay çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 üsteğmen ve 1 öğretmen adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gözaltındaki 12 şüphelinin ise Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. (DHA)

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