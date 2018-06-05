Ankara Güvenpark’ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırında esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, 4 sanığın 37’şer kez ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, tutuklu diğer sanıklar hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ile 7 bin 518 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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