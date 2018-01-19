Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası nezdinde kurulacak "Donör Fonu"na ilişkin işbirliği anlaşması imza töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil" diye konuştu.
Erdoğan'ın açıklamaları:
Sizlerle bir arada olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti de ifade etmek istiyorum. Banka ile ilişkilerimizin daha da geliştiğini memnuniyetle görüyorum. Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 2009'dan bu yana ağırlıklı olarak özel sektörümüz olmak üzere önem verdiğimiz bir bankamızdır. Finansman miktarından öte, bankanın ülkemizdeki yatırımlarının kalitesi de oldukça yüksektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Türkiye'deki başarı hikayesinin arkasın birçok unsur bulunuyor. Bunların başında dinamik, gelişime açık ve üretken bir özel sektöre sahip olmamız geliyor. Diğer bir destekleyici unsurun ise banka ile ülkemiz arasındaki etkin işbirliği olduğunu belirmek isterim.
Ülkemizin gösterdiği öz verili ve kararlı tutumun da bu sürece katkı sunduğuna inaniyorum. Sağlam işbirliğimizi bugün yeni bir safhaya taşıyoruz. Fon, ikili kalkınma yardımlarımız bakımından da önemlidir. Dünyanın en fazla insani yardım yapan ülkelerinden biri de Türkiye'dir. Geçtiğimiz yıl insani yardımlarda Amerika'dan sonra 2., milli gelire oranla birinci sırada yer almamız sıradan bir olay değildir. Bu imza törenini sadece işbirliği fonunun tesisi için atılan bir adım olarak görmüyorum. Bugün burada ülkemizin ekonomi ve finansman olarak ulaştığı noktaya da şahitlik yapıyoruz. Yabancı yatırımcıların gelmekten çekindiği eski Türkiye geçmişte kalmış acı bir hatıradır. 2018'in çok daha kararlı bir şekilde yürüyerek bu yakaladığımız büyümeyi asla geriye düşürmeden kararlılıkla devam ettireceğiz. Bize inanan, kararlı adım atmak isteyenlerle, inanıyorum ki ne onlar mahçup olacaklar ne biz.
Bazı kredi derecelendirme kuruluşlarının hala ideolojik yaklaşımlarından kurtulabilmiş değiliz. Bunlar yine o ideolojik yaklaşımlarına devam ediyorlar. Hala Türkiye'nin bu noktada istikrar ve güven vermediğini söyleyecek kadar ideolojik yaklaşım içerisinde maalesef patinaj yapıyorlar. Bunlara ya bu işi öğreteceğiz, ya bu işi öğreteceğiz. Zira Türkiye böyle bir ülke değil.
Türk ekonomisi büyümeye, Türkiye'ye yatırım yapanlar da kazanmaya devam edecektir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Türkiye arasındaki güçlü işbirliğini taçlandıran bu anlaşmanın bu fondan faydalanacak ülleler için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
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