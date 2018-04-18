Türkiye'de gözlerin çevrildiği Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki 'erken seçim' zirvesi 14.00 sularında sona erdi. MHP lideri Bahçeli görüşme sonrasında açıklama yapmadan partisinin genel merkezine döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki kritik zirvenin ardından erken seçim ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Değerli basın mensupları, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bahçeli ile çeşitli defalar bir araya gelerek iç ve dış gelişmeler üzerinde görüş alışverişinde bulunmuştuk. Bugün de oldukça geniş yelpazede istişare ettik. Bahçeli'nin dün ifade ettiği Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi teklifini de değerlendirme fırsatı bulduk. 15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması siyasette bir milattır. Milletimizin kahramanlığı unutulmayacaktır. 29 gece tutulan nöbetler istiklal ve istibaline giden yolda sembol olmuştur. Yenikapı'da yaptığımız milyonlarca vatandaşımız katıldığı mitingde mesajını çok net ortaya koymuştur. Vatandaşımızın bu mesajı 16 Nisan referandumunun önünü açmıştır. Bahçeli'nin ön açması ile yönetim değişikliğini hayata geçirme fırsatı bulduk. Türkiye hala 16 Nisan'dan sonra eski diye ifade ettiğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ile hükümetin uyumu sayesinde sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları devam etmektedir. Hükümetimiz ve partimizin tavrı 2019 Kasım seçimlerine kadar dişimizi sıkmaktan yanaydı. Ancak Suriye ve Irak merkezli yaşanan tarihi önemdeki hadiseler üzerine Türkiye'nin belirsizlikleri bir an önce aşması gerkemektedir. Yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet göstermektedir. Bahçeli'nin çağrısını yetkili kurullarla görüştük. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğıu sorunlar nedeniyle Bahçeli'nin çağrısına olumlu yaklaştık.
Seçim konusunu ülkemizin gündeminde bir an önce çıkarmak şarttır. Seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılmasına karar verdik. Milletimize hayırlı olsun diyoruz."
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