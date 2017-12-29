İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, aralarında Gazete Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir de bulunduğu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Akşener, başta çok merak edilen seçim ittifakları olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener, şu mesajları verdi:

HİTAP EDİLEN KİTLE: Toplumun her kesiminden oy alabilecek durumdayız. Henüz 2 aylık bir partiyiz. 14 ili gezdik. Şubat sonuna kadar 50 ili gezmiş olacağız. Çok ilginç hikâyeler çıkıyor. Bütün illerin genel derdi, genç işsizliği.

12 PUANLIK KARARSIZLAR: AK Parti’nin yüzde 25-30 arası kor bir seçmeni oluştu. Bu yorgun seçmenin yeni bir seçeneğe ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Referandumda kararsız 12 puanın 6 puanı bize gelmiş durumda. CHP’nin de 18-20 arası kor bir kitlesi var. Yüzde 4 civarında bize kayma var. MHP’nin 12 puanının 9’u “Hayır” dedi. Bu 9 puanın, 3 puanı “Evet”- çiydi. 6 puan bizde, 3 puan Tayyip Bey’in şahsına kaydı.

KENDİNİ TANIMLAMA: Kökü Ülkü Ocakları olan, 61 yaşında, kendini ülkücü olarak tanımlayan bir insanım. DYP’de de siyaset yaptım. AK Parti’nin kurucuları arasındayım. Bugün ülkücülüğüm devam ediyor. Bizim içimizde birçok fikri yapıdan arkadaşlarımız var. Onların değişmesini, dönüşmesini isteyemeyiz.

SEÇİM İTTİFAKLARI: Partiler arası eşit bir ittifak sistemi çıkmaz. AK Parti, MHP’ye 70 milletvekili verir, sorun yok. Herkes kendi şemsiyesi altında diğerinin girmesini ister. Bahçeli geri dönmeyle ilgili sorun yaşayacağı için koltuktan kalkıp AK Parti’nin şemsiyesi altında seçime girmez. AK Parti, bir güç zafiyeti algısına sebep olacağı için MHP’ye gitmez. Bahçeli de koltuğu kimseye emanet etmez. Dolayısıyla buradan bir şey çıkmaz. Benim şahsi hayalim; DP, SP gibi partilerle ittifak yapmayı arzu ederim.

CHP’Lİ İTTİFAK: CHP ile ittifaka hayır. Cumhurbaşkanlığı için bütün partilerin aday çıkarması gerekir. Belki AK Parti bize ittifak teklif edecek. Bu manada ittifak arayışımız olmaz. CHP’nin adayı ikinci tura kaldığı zaman CHP’nin adayını destekleyebiliriz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikili kalırsak ne olur; neşeli olur.

MHP’NİN TAVRI: Güneydoğu seçmeni iki arada, ikisinden de bıkmış durumda. MHP’nin genel başkanının Cumhurbaşkanı’ndan daha fazla Cumhurbaşkancı tavır ortaya koyması, birçok dengeyi değiştiriyor. Güneydoğu’da insanlar, nefes alma ihtiyacı hissediyor. Onun için birçok dengeyi değiştirebilirler. Büyükşehirlerdeki Kürt seçmenin oyları da çok hızlı kayıyor. AK Parti onun için yeni açılımlar yapabilir. Dün çözüm süreci vardı, karşı çıkan vatan hainiydi. Çok sert bir mücadele başladı. Bu sertlikten çok hızlı “canım ciğerimciliğe” dönüşebilirler.

ERKEN SEÇİM TAHMİNİ: 15 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçim olur. Pazar gününe denk geliyor. Recep Tayyip Erdoğan asla yerel seçimleri önce yapmaz. 2010 referandumu konsolide etmek için yapıldı. Bunun gibi olmaz. Bu kadar zaman yok.

GÜL KONUSU: Benim irtibatım yok. Siyasi hareket olarak bir bilgim ve fikrim yok. Sözlerini okuduğum kadarıyla bir vicdani hareketi, bir uyarı ortaya koyduğunu söylüyor. Şu anda kendisine tek taraflı mitralyöz atışı var. Dışarıdan takip ediyorum.

‘FETÖ’CÜ’ ELEŞTİRİSİ: Kim en şiddetli şekilde bana hakaret ettiyse en sağlam kriptocudur. Meclis Başkanı bana “Meral Kılıçdaroğlu” dedi, mektup yazdım. “Sen zaten FETÖ’cüsün” dedi. Karşılıklı davalaştık. Ne oldu; damat FETÖ’cü çıktı, kaçtı. Sayın Erdoğan benim ne olduğumu biliyor. Beraber parti kurmaya çalıştık. Buradan bir doğru çıkmaz. Dımdızlak kalırsınız. Benden FETÖ’cü çıkmaz, çıkaramazsınız. Ben sizden çıkarırım, siz çıkaramazsınız.

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