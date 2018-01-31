TÜRKİYE’nin Afrin’den sonra Münbiç’e harekât yapacağını açıklamasının ardından Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak, Pentagon Sözcüsü Binbaşı Adrian Galloway’e, “Türk ve Amerikan güçleri Münbiç’te karşı karşıya gelebilir mi?” sorusunu yöneltti.
Galloway’ın bu soruya yanıtı, “Türkiye’yle her seviyedeki soruna çözüm için çaba gösteriyoruz. Bunu yaparken de Türkiye’nin güvenlik kaygılarını göz önüne alıyoruz ve DEAŞ’a yapılan baskının azalmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu sorun ancak karşılıklı işbirliğiyle çözülebilir. NATO müttefikimizin yanındayız, Türk yetkililerle çözüm müzakerelerimizi sürdüreceğiz” oldu. Sözcü Galloway’e, “Afrin operasyonunu şu ana kadar nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunu da yönelttik. Galloway, “Kuzeybatı Suriye’deki durum nedeniyle endişeliyiz. Tüm tarafları DEAŞ’ı yenmeye odaklanmaya ve masum sivilleri korumaya çağırıyoruz. Ayrıca PKK’nın müttefikimiz Türkiye’ye herhangi bir saldırısını da kabul etmeyeceğimizi belirtmek isterim” yanıtı verdi.
‘SİLAHLI GRUPLARLA İŞBİRLİĞİ YAPMADIK’
ABD’nin desteklediği iki grubun, Özgür Suriye Ordusu ve PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin Afrin’de karşı karşıya gelmesine ilişkinse Galloway’ın değerlendirmesi, “Afrin’deki silahlı gruplar DEAŞ’la mücadelede işbirliği yaptığımız gruplardan değil. Bu konuda onlara silah, eğitim ya da danışman desteği vermedik. Fakat Afrin’de artan şiddet sivillerin yerinden olması ve ölümleri artırma riski taşıyor” biçiminde oldu. Sözcüye son olarak “ABD’nin Türkiye sınırında çoğu YPG’lilerden oluşan 30 bin kişilik sınır gücü kurma kararı Türkiye’den sert tepki çekti, bu adımda ısrarcı mısınız?” diye sorduk. Galloway, “ ABD işbirliği yaptığı gruplarla kapasitesini geliştiriyor, bunun nedeni daha önce DEAŞ’tan temizlenen alanları korumak. DEAŞ’la mücadele evrildikçe, örgütün Suriye ve Irak’ta yeniden ortaya çıkmasına mani olmak için yeni yollar aramamız doğal. Bu güç tamamen iç istikrar amacı taşıyor. Amaç kaçan DEAŞ’lıların Suriye dışına çıkmasına engel olmak” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.