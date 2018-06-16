Hakkari'nin Durankaya Beldesi Geçitli Köyü’nde, 16 Eylül 2010 günü terör örgütü PKK’nın yola döşediği bombayı patlatması sonucu 1’i çocuk 9 vatandaş şehit oldu. Aynı saldırıda, minibüse 4 yaşındaki kızı Sude Naz ve 11 aylık bebeği Zeynep ile binen 23 yaşındaki Şirin Kurt da can verdi. Zeynep ile Sude Naz kardeşler ağır yaralandı. Sude Naz kısa sürede iyileşirken, Türkiye’nin ‘mucize bebek’ olarak tanıdığı Zeynep, kırık ve doku hasarları nedeniyle bacağını kaybetme noktasına geldi. Uzun tedavi sonrası yeniden sağlığına kavuştu.

DEVLETE DAVA AÇMIŞLARDI

Kundakta bebekken terör saldırısı yaşayan Zeynep bebek ve ailesi için saldırıdan 2 yıl sonra maaş bağlandı. Ailenin tedavi masrafları da devlet tarafından karşılandı. Ta ki 2016’ya kadar. SGK, Kurt Ailesi’nin teknik olarak terör mağduru saymamış, 2 kardeş için ödediği maaşı kesmiş, üstüne bir de 5 yıl boyunca ödediği 22 bin TL’yi geri istemişti. Eşini teröre kurban veren ve kızlarının sağlık masraflarıyla karşı karşıya kalan baba Hamit Kurt’un mağduriyetini ise Habertürk geçen yıl duyurmuştu. Ailenin avukatı Orhan Fidan, dava sürecini aktararak SGK’nın iki kardeş için ödediği parayı faiziyle geri istediğini açıklamıştı.

BORCUN HAKSIZ OLDUĞU ANLAŞILDI

Gazete Habertürk’ten Öznur Karslı'nın haberine göre haberiyle gündeme gelen mucize bebek Zeynep ve ailesinin mağduriyeti 1 yıl sonra giderildi. SGK Hakkâri İl Müdürü’nün de bizzat ilgilendiği konuda Kurt Ailesi’nden faiziyle birlikte istenen 22 bin TL’lik borç silindi, Zeynep ve Sude Naz’a 5 ay önce yeniden maaş bağlandı. Kurt Ailesi’ne çıkarılan borcun ise Terör ve Terörle Mücadelede Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun ile kurulan zarar tespit komisyonu tarafından ailenin saldırıda uğradığı zararları gösteren sağlık raporları, belgeler ve krokilerin SGK’ya ulaştırılmaması nedeniyle olduğu belirtildi. Habertürk’ün haberinden sonra komisyon Kurt Ailesi’ne ait evrakları SGK’ya gönderince söz konusu borcun da silindiği öğrenildi.

SGK: TERÖR KAPSAMINA GİRMİYOR

SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden Kurt Ailesi’ne 2017’de giden yazıda, anne Şirin Kurt’un terör saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle kızları Sude Naz ve Zeynep Kurt ile babası Cahit Erol’a bağlanan maaşın, Danıştay 10. Dairesi’nin 31 Mart 2016’da verdiği 1836 sayılı karara göre anne Şirin Kurt’un ölümü terör kapsamına girmediği için 2016’nın ekim ayından itibaren kesildiği belirtildi. Aileye 4 yıl ödenen maaşın yersiz tahsil edildiği de ifade edilen yazıda, 8 yaşındaki Zeynep Kurt için 10 bin 131 TL, abla Sude Naz Kurt için 10 bin 133 TL ile dedeleri Cahit Erol’a ödenen 10 bin 139 TL’lik borcun tahakkuk ettiği kaydedildi.

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