Harran Üniversitesi, Suriye'nin El Bab şehrinde fakülte kuruyor. Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Harran Üniversitesi olarak TSK'nın terörden temizlediği Suriye'nin El-Bab şehrinde fakülte kurma çalışmalarına başladık. Ülkemizin insani girişimlerine destek olmak amacıyla oradaki gençlere umut kapısı olmak istedik. Eğitimle ilgili var olan boşluğu doldurmak istiyoruz" dedi.



Habertürk Haber Merkezi'nden Hasan Atmaca'nın aktardığına göre; El Bab'a giden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, bölgede açılacak olan fakülte binasında incelemelerde bulundu. Alt yapı ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından El-Bab eğitim kampusünün açılacağı bildirildi. Türkçe, Arapça ve İngilizce eğitim verecek fakültede açılacak bölümler bölgedeki ihtiyaçlara göre belirlenecek. Çalışmalar tamamladığında, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile PKK/YPG ve DEAŞ'lı teröristlerden temizlenen Cerablus, Çobanbey, El Bab ve Afrinliler yıllar sonra üniversiteye kavuşacak.

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