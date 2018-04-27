HDP'nin 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine giden Eş Genel Başkan Pervin Buldan, HDP İlçe Başkanlığı önünde partililere seslendi.

Buldan konuşmasında, Doğubayazıt'ın her zaman iradesine, en zor dönemlerde partisine ve halkına sahip çıktığı söyledi.

AA'nın aktardığına göre 24 Haziran'da kurulacak sandıklarda halkı her türlü zulme, baskıya karşı iradelerine sahip çıkmaya çağırdıklarını belirten Buldan, Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin konuşması sırasında partililerin HDP'nin cumhurbaşkanı adayının eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş olmasını isteyip "Selahattin Demirtaş" şeklinde sloganı atması üzerine şöyle konuştu:

"En kısa zamanda cumhurbaşkanı adayımızı sizlerle paylaşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimi bizim için önemli. Çıkaracağımız aday sizlerin istediği bir aday olacak. Hiç merak etmeyin, siz kimi istiyorsanız adayımız o olacak. En kısa zamanda bunu sizlerle paylaşacağız. Biz kararımızı sizlerin vereceği isim üzerinde netleştireceğiz ve bu adayımız hem Türkiye demokratik güçlerinin hem de Kürt halkının yakından tanıdığı, istediği ve sahip çıkacağı bir aday olacak."

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