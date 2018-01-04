HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada karar çıktı. Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan Baluken, duruşmaya SEGBİS sistemi ile katılırken, duruşmayı HDP EŞ Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve milletvekilleri de izledi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veysi İpek'in edindiği bilgiye göre, Savcı mütalaasında Baluken'in, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" ile "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçlarından 47 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

BALUKEN BERAATİNİ İSTEDİ

Mahkemeden söz alarak savunma yapan HDP'li Baluken, "Siyasi iktidarın, yargı organlarının, mahkemelerin sorumluluk alarak elini taşın altına koymak yerine, süreci kotarmaya çalışan tutumlarını üzülerek izliyorum. İlk duruşmada verilen tahliye kararına rağmen, 1 yıla yakın süredir hukuksuz şekilde tutukluyum. Son yayınlanan KHK'daki bir madde adeta itiraf niteliğindedir. Son KHK ile açık şekilde hürriyet gaspına uğradığım ortaya çıktı. Mütalaadaki eylemler siyasi parti etkinlikleridir. Suçlamalar kürsü dokunulmazlığı ve yasama sorumsuzluğu noktasında ele alınmalıydı. Örgüt talimatı ile gösterilere katıldığım iddiasını asla kabul etmiyorum. Halkın iradesini temsil ediyorum. Partimin görevlendirmeleri dışında hiç kimseden talimat almadım. Bu tarz imaları bile kişiliğime ve temsil ettiğim seçmenin iradesine hakaret olarak görüyorum. Bunu kendi onuruma karşı suç sayarım" dedi.

Baluken suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti Baluken'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Baluken, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ise berat etti. Mahkeme tutukluk halinin devamına hükmetti.

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