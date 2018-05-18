Bir süredir partisine yönelik eleştiriler getiren HDP Milletvekikili Altan Tan’ın Saadet Partisi listelerinden adaylığı gündemde.

Cumhuriyet gazetesine konuşan SP lideri Temel Karamollaoğlu, Altan Tan ile ilgili soruya “Aday olacak herhalde. Bizim eski dönemde genel idare kurulu üyeliğimizi yaptı” yanıtını verdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 24 Haziran’da yapılacak seçimler için HDP’ye milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulunmamıştı.

Tan, aday olmamasına gerekçe olarak, "Solun Kürt siyasal hareketi içerisindeki etkisini" ve "HDP'nin HÜDA PAR'la ittifak yapmamasını" göstermişti.

Tan, HDP'ye yönelik, “HDP’nin 7 Haziran’dan sonraki süreci çok kötü götürdüğüne inanıyorum. Bir de marjinal solun Kürt siyasal hareketinde bu kadar etkili olmasını yanlış görüyorum. HDP - HÜDA PAR ittifakı keşke olsaydı. Türkiye’deki siyasi partiler HDP’ye sakıncalı muamelesi yaptılar, ittifaka almadılar. HDP de HÜDA PAR’a sakıncalı muamelesi yaptı. Aynı mantıkla HDP de onu dışladı. Keşke Kürt siyasal partilerinin bir ittifakı olabilseydi. Yani Kürt hassasiyeti olan siyasi partilerin bir ittifakı olsaydı ama HDP’deki sol marjinal gruplar buna izin vermedi.” eleştirilerini dile getirmişti.

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