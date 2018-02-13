Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 10'u firari 85 sanığın yargılandığı davanın tutuklu sanıklarından eski Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlileri Okan Şimşek ve Veysel Şahin, tutukluluğa yapılan itiraz sonucu tahliye edildi.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2 Şubat tarihli duruşmada tutukluluklarının devamı kararı verilen sanıklardan Okan Şimşek'in avukatı Mehmet Tahsin Soner, daha sonra mahkemeye başvurarak müvekkilinin tutukluluk durumuna itiraz etti.
"DİNK ÖLDÜRÜLECEK' BİLGİSİNİ GECİKTİRMEKSİZİN İSTİHBARAT MÜDÜRÜLEN İLETTİLER"
Suç tarihinde yürürlükte olan 2803 sayılı Jandarma Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu'na atıf yapılan ve Jandarma Görev ve Yetkileri Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemelerden bahsedilen kararda, "Suç tarihinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü AKOM Kısım Amirliği KOM unsur komutanı olan sanık Jandarma Başçavuş Okan Şimşek ve unsur elemanı Jandarma Uzman Çavuş Veysel Şahin'in 2006 yılı Temmuz ayı ortalarında Yasin Hayal'in eniştesi olan Coşkun İğci adlı şahıstan, 'Yasin Hayal'in Hrant Dink'i öldürmeyi tasarladığını' öğrenmeleri üzerine aldıkları bu bilgiyi geciktirmeksizin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan sanık Metin Yıldız'a ilettikleri, sanıkların ilettikleri bilginin daha sonra komutanlıkta yapılan istihbarat değerlendirme toplantısında da gündeme alındığı anlaşılmıştır." denildi.
İstihbarat faaliyeti sonrasında düzenlenmesi gereken görev sonuç raporuyla ulaşılmak istenen gayeye sanıkların, aldıkları bilgiyi sıralı amirlerine geciktirmeksizin iletmeleriyle ulaşıldığı bilgisi verilen kararda, tutuklu kaldıkları süre, ByLock programı kullanmamaları, Veysel Şahin'in Bank Asya'da hesabının bulunmaması, Okan Şimşek'in hesabının bulunmasına rağmen herhangi bir para hareketinin olmaması, üzerlerine atılı suç vasıflarının değişme ihtimali ve tutuklamanın bir tedbir oluşu dikkate alınarak sanıklar Şimşek ve Şahin'in tahliyelerine hükmedildiği bildirildi.
Mahkeme heyeti, tahliye ettiği bu sanıklar hakkında, "yurtdışına çıkış yasağı" ve "adresine en yakın güvenlik birimine haftada bir gün imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasını da karara bağladı.
Tahliyelerle beraber dava kapsamında tutuklu sanık sayısı 9'a düşmüş oldu.
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