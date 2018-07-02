İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN Türk'te canlı yayında soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Leyla'nın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, "Olayın boyutlarını arkadaşlarımız takip ediyor. Ufak bir darp görünmüyor. Darp mı değil mi, çarpma mı, otopsi sonucunda belli olacak" ifadesini kullandı.

Soylu, "Ceset oraya konulmuş gibi görünüyor. Kayıp çocuklar bazen üst üste gelir. cinayetler de üst üste gelebilir, bunlarla ilgili sürekli önlemlerimiz var, bazen şu kaçırılabilir, bizim teknik kabiliyetlermiz geliştiği kadar bunları yapmak isteyenlerin kabiliyetleri de gelişiyor." dedi.

Soylu'nun açıklamaları şöyle:

Organize suçlar, terör, uyuşturucu bütün bu konulardaki suç unsurlarında hem teknolojiyi hem günlük meseleleri takip ediyoruz.

Bazen üst üste olan trafik kazaları gibi, nerede bir açık varsa onu kapatmak için elimizden geleni yapıyoruz, bu konularda dünyada yapılanı yapıyoruz, üst üste olay olunca da elimizden geleni yapıyoruz.

Şehit cenazesinde CHP il başkaları protokole alınmayacak dediniz, bu kararın ardında başkalarından destek aldınız mı?

Türkiye terörle mücadele yürütüyor, bunun en önemli meselesi toplumsal destektir, teröre herhangi bir desteği, özellikle sınırlarımız içerisinden, engellemek önemli. Medya, lojistik destek, uluslararası desteğe yönelik önemli adımlar atıyoruz. Bu ikisini bütünleştirmezseniz, terörizmle mücadeleyi de gerçekleştirmek zorundasınız, yollarımız, havalimanlarımız, okullarınızdaki öğretmenler, sağlık tesislerimiz, oradaki vatandaşların eşit vatandaşlığı hissedeceği her türlü ortamı oluşturmanız gerekir, her yasağı eksiksiz götürmeniz gerekir.

Örgüte gidenlerin 580 i belediye binalarından HDP binalarından dağa gitti. Siz bu hattı kesemezseniz altüst edemezsiniz. Terör en çok 1996 yıllarında arttı, terör kendine meşruiyet arar, bunu bulursa, ki terörün seçim ve demokrasi derdi yoktur, istismar eder.

Meşru alana geldiler, meşru alanda dertlerini anlatsınlar, ekonomik sorun varsa ortaya koysunlar kimlikleri ile ilgili problemleri varsa ortaya koysunlar, peki ne oldu , şehitlerimiz, milyarlarca dolar, kabus gibi bir dönemi geçirdik.

CHP - HDP İŞBİRLİĞİ

1987'de, ki 1980 darbesinde CHP kapatılmıştı, yıl 1991 de SHP HEP ile işbirliği yaptı %20 oy aldı, SHP 94 de CHP ile birleşmek durumunda kaldı. Bugün CHP'lileri uyardım, partinize sahip çıkın dedim, partinize değil de HDP'ye bir oy diye bir anlayış ortaya koyuyorsunuz dedim seçim meydanlarında.

Soylu, CHP'siz Demirtaş'ın oyları ile HDP'nin, CHP ile birlikte oylarının, Demirtaş'ın üstüne çıktığına dikkat çekti.

CHP, HDP gibi bir partiyi meclise taşıdı. Bunun sonucunu, halk tayin eder ve CHP'liler de tayin eder.

AĞRILI BAKKAL CİNAYETİ

Biz meşrutiyet alanını korumakla mükellefiz ve koruyoruz, ama terör ile ilgili bir konuda, şunu değerlendirmeli. Ben bugün Ağrı'daydım. 11 evladı olan bir babanın siyasal tercihi nedeni ile katledildiği, ve o ailenin, cumhurbaşkanımızın talimatı ile yalnız olmadığını hissettirmeye gittim.

Ben devletin İçişleri Bakanıyım, sizin evinizde sizin başınıza bir şey geldiği zaman sorumlu hissetmezsem görevime nasıl devam edeyim. Diyarbakır'da Lice ilçe başkanımızı katlettiler. Korku ile baskıyla siyasetin alanını daraltarak bu olmaz. Şimdi bu yapıyı İzmir'de artı 6 puan ile TBMM'ye taşıyorsunuz. TBMM ye taşınınca meşruiyet alanın taşıyınca bunların rahat mı duracağını düşünüyorsunuz?

''HDP'ye seçmen şans verdi, sistem içinde olması daha iyi değil mi?'' sorusuna Soylu, ''Hülyalar üzerinden yürümüyor, böyle bir şey yok, terör örgütünden bahsediyoruz, kıytırık bir mafya yüzünden insanlar evlerinden çıkamıyorlar, PKK'nın ise kocaman bir organizasyonu var, arkasında dünya var, daha yeni ABD'nin örgüte sağladığı silahlar menşei ile birlikte lehimizde.'' yanıtını verdi.

''BÖLGE HALKINDAN İNTİKAM ALIYORLAR''

''Güneydoğu'da 6 puan düştüler, bölge insanından planlı eylem ile intikam alıyorlar. 11 çocuğu olan bir adamı katlettiler, bu sadece insanların güvenliği değil demokrasinin de güvenliğini sağlamak zorundasınız. Siz AK Parti ve Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden bir şeye kapılmış olabilirsiniz ancak devlet devam ediyor. Adam geldi infaz etti, CHP gibi meşru bir parti kendi meşruiyetini PKK'nın uzantısı olan bir partinin arkasına koydu. Bir meşruiyeti de PKK ile savaşan bir komutanın apoletlerini sökeceğini söyleyerek, terör bölgesinde sınırda, mesela Kandil Operasyonu yapılacaksa TSK'nın oradaki yöneticisi konumunda olan Paşanın apoletlerini sökeceğini söyleyerek koydu. Şimdi Kandil ile ilgili adımlar atılacak, Kandile gitmeniz gerek yok dedi, buradan mesajı alan terör örgütü oldu.

CHP'den teröre karşı birlikte duruş beklerim, tam tersini görüyoruz.''